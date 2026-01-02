Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Kulislerdeki o rakam hayal kırıklığı yarattı!

Milyonlarca emekli yeni yılda alacağı zam oranını 5 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte öğrenecek.

Geçen yılda olduğu gibi bu yıl da AKP iktidarının emekliler için refah payı ya da seyyanen zam düzenlemesine sıcak bakmadığı belirtiliyor. Pazartesi günü netleşecek 6 aylık enflasyon farkının, herhangi bir ek artış yapılmadan doğrudan emekli maaşlarına yansıtılması bekleniyor.

Meclis’e sunulacak yasal düzenleme kapsamında belirlenecek zam oranının en düşük emekli maaşına uygulanacağı, taban tutar üzerinden aylık alan yaklaşık 7 milyon emeklinin maaşının 18 bin 975 TL seviyesine çıkarılacağı ifade ediliyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNDE SINIRLI ARTIŞ BEKLENTİSİ

Açıklanacak zam oranını yetersiz bulan emekliler, artan yaşam maliyeti karşısında banka promosyonları ve bayram ikramiyelerine odaklanmış durumda.

Ocak ayına girilmesiyle birlikte bankaların promosyon kampanyalarında güncellemeye gitmek için zam oranını beklediği belirtilirken, mart ayında ödenecek bayram ikramiyelerine ilişkin beklentiler ise şimdiden şekillenmiş durumda.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, ilk kez 2018 yılında ödenmeye başlanan bayram ikramiyelerinin bu yıl 5 bin TL olarak yatırılması planlanıyor. Geçen yıl bayram başına 4 bin TL ödeme yapılırken bu yıl ikramiyelerde artışın sınırlı kalacağı ve yalnızca 1.000 TL’lik bir yükseliş öngörüldüğü ifade ediliyor.