6 aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla birlikte 2026 yılı memur ve emekli maaş zam oranı da kesinleşmiş olacak. Peki, Emekli ve memur maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı?

MEMUR-SEN'DEN SEYYANEN ZAM TALEBİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işvereninin, 2026 gelmeden emekliliğe de yansıyacak şekilde memurlara seyyanen zam vermesi gerektiğini bildirdi.

Kamuda çalışma barışının bozulduğunu savunan Yalçın, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun ve işverenin haksız, yetersiz ve tutarsız kararları, daha fazla kamu görevlilerini mağdur etmemelidir. İşveren, çalışanların haklarını küçültmeyi, gelir dağılımını dengesizleştirmeyi, hayatın gerçeklerini görmezden gelmeyi bırakmalı, 2026 yılı gelmeden emekliliğe de yansıyacak şekilde seyyanen zam ile 'hakemin' adaletsizliğini gidermelidir." ifadelerini kullandı.

TÜED DE SEYYANEN ZAM DEDİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için seyyanen zam talebinde bulundu.

TÜED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin başkanlar kurulu Ankara'da toplanarak, emeklilerin gündemindeki konuları görüştü.

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, uygulanmakta olan ekonomik programın enflasyonla mücadelede beklenen sonuçları vermediği savunuldu.

Bildiride, enflasyon hesaplamasındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) çarşı-pazar fiyatlarıyla uyumlu olmamasının emekli aylıklarına yapılan zamları erittiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Emeklilik hukukunun korunması için sosyal güvenlik sistemimizin sağlam bir temele oturtulması, emekli aylıklarının intibak kurallarına göre yeniden hesaplanması ve insanca yaşamaya yetecek aylık ödenmesi şarttır. Emekli aylıklarının, açlık sınırı ve asgari ücretin altında kalmaması için ivedilikle emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalıdır. Meclis'te 2026 yılı bütçesi görüşülürken, emeklilerimizin yaşam maliyeti esas alınarak, gerekli kaynağın ayrılması ve 2000 sonrası emeklilerin intibakının sonuçlandırılması gerekmektedir."

EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Seyyanen zam hakkında hükümet yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmedi. Şu anda seyyanen zam hakkında yapılan bir çalışma bulunmuyor.