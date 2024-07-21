Emekliye tek maaş mı geliyor? SGK Uzmanı korkutan senaryoyu açıkladı: Milyonlarca emeklinin maaşında büyük tehlike...

Yayınlanma: 21.07.2024 - 11:37

Güncelleme: 21.07.2024 - 11:40

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılan zamla maaşlarının yatacağı günü kilitlenmiş durumda.

Temmuz zammı için SSK ve BAĞ KUR emeklileri için yüzde 24.73, memur emeklilerine ise yüzde 19.31 oranında zam yaptığının açıklanmasının ardından milyonlarca emeklinin zamdan faydalanamayacağı ortaya çıkmıştı.

KORKUTAN SENARYOYU AÇIKLADI

Bu durum kök maaş sorununun yeniden Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haleni getirdi. Hükümet de gelen tepkiler üzerine durumu yeniden ele alarak 10 bin lira olan en düşük emekli maaşını 2 bin 500 lira artış ile 12 bin 500 TL'ye çıkarttı.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz ise kök maaş sorunu ile ilgili yapılması gerekenleri sıralayarak gelecekte emeklileri bekleyen tehlikelere işaret etti.

En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran düzenleme ile ilgili yasa teklifi hazırlandı ve son olarak Meclis Genel Kurulu'ndan geçirilmesi kaldı.

OCAK DÖNEMİNDE KELEBEK ETKİSİ YARATABİLİR

SGK uzmanı Emin Yılmaz, kök maaşlarla ilgili özel bir düzenleme yapılmaması durumunda Ocak 2025 döneminde yine aynı sorunların tekrar ortaya çıkabileceğini vurguladı.

TGRT Haber'in aktardığına göre; Emin Yılmaz bu durumun bir kelebek etkisi yaratabileceğine ve aynı senaryonun yeniden gündeme gelebileceği konusunda uyardı.

'TEK MAAŞ ALMA RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYALAR'

Yılmaz dikkat çeken açıklamasında "Şimdiki gibi sürekli kök aylıklara müdahale edilmeyip de taban aylık dediğimiz aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasıyla ilgili bu süreç için risk var. Bütün emeklilerimiz belli bir noktada maaşlarının birleşme ve herkesin tek emekli aylığı alma riskine ulaşması söz konusu olabilir" dedi.

Yılmaz durumun yaratabileceği risklerden bahsederek emeklileri uyardı.

Emeklileri gelecekte bekleyen büyük tehlikeyi açıklayan Emin Yılmaz, “Siz eğer 3 bin 600 günden de emekli olsanız veya BAĞ KUR'lu olup da 9 bin günden de emekli olsanız asgari ücret üzerinden sürekli prim ödüyorsanız, dolayısıyla buradaki taban aylığa talim etmek zorunda kalacaksınız. O yüzden ivedilikle çok aylık sorunun çözülmesi lazım” diye konuştu.

Emin Yılmaz, kök aylık sorunu ortadan kaldırılmaz ise toplumdaki emeklilerin dar gelire mensup olanlarıyla ilgili birçok sıkıntının baş göstereceğini söyledi.

YÜZDE 5'LİK PRİM DESTEĞİNİN KALKMASI EMEKLİLERİ İŞSİZ BIRAKACAK

Yeni vergi düzenlemeleri kapsamında kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkartılırken diğer yandan EYT'liler için çalışmaları halinde ödenen 5 puanlık prim desteği de ortadan kaldırılıyor. Yılmaz bu durumun yaratacağı sonuçlar hakkında da açıklamada bulundu.

YÜZDE 60'İ ÇALIŞMAK ZORUNDA

Emin Yılmaz, EYT üzerinden toplamda 4.800.000 kişinin emekliliğinin planladığını ancak bu kişilerin 2 buçuk milyonunun emekli olduğunu ve geri kalanının da günden güne emekli olmaya devam ettiğini ve eğer işvereni verilen yüzde 5’lik teşvikin kalkması durumunda işverene artı bir bir yük bineceğini söyledi.

Bunun da iş verenlerin ekonomik krizlerde öncelikle bu emeklileri işten çıkartmasına neden olacağına işaret etti. Emin Yılmaz Türkiye'de emekli olduğu halde çalışmak zorunda kalan kişi sayısının çalışanlar içinde yüzde 60'a ulaştığını vurguladı.