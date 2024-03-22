‘En az 3 bin ziraat mühendisi gerekli’

Yayınlanma: 22.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2024 - 04:00

Atamaların önündeki en büyük engelin Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğu söyleyen Suiçmez, “Bakanlıktan taleplerimiz yeterli sayıda mühendis atanmasıyla tarım teşkilatını güçlendirmek. Ayrıca çiftçinin tarlasına, ahırına bilimi götürmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı zorlamaları. Yine en az 3 bin ile başlamak üzere yeniden mühendis atamasının yapılması” dedi.