‘En az 3 bin ziraat mühendisi gerekli’
Tarım ve Orman Bakanlığı 982 ziraat mühendisi alımı yaparken fakültelerden her yıl 5 bin yeni mezun verildiğini hatırlatan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Uzun zaman sonra ilk kez toplu alım yapıldı. Ancak son derece yetersiz” dedi.
Atamaların önündeki en büyük engelin Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğu söyleyen Suiçmez, “Bakanlıktan taleplerimiz yeterli sayıda mühendis atanmasıyla tarım teşkilatını güçlendirmek. Ayrıca çiftçinin tarlasına, ahırına bilimi götürmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı zorlamaları. Yine en az 3 bin ile başlamak üzere yeniden mühendis atamasının yapılması” dedi.
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