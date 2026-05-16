Enflasyon tahminlerindeki artış maaş ve ücretlere yapılan zamları tartışmalı hale getirdi: Ek zam şart oldu

Hükümet, emekçi ve emeklilerin ücret, maaş ve aylıklarını belirlerken, daha çok hedeflenen enflasyonu dikkate alıyor. Hükümetin geçen yıl eylül ayında yayınlanan Ortak Vadeli Programı’nda bu yıl için TÜFE yıl sonu beklentisi yüzde 16 olarak açıklanmıştı. Bu veri doğrultusunda geçen yıl aralık ayındaki görüşmelerde milyonlarca işçinin asgari ücretine yüzde 27 artış yapıldı.

1 Ocak’tan itibaren de asgari ücret 28 bin 75 lira oldu. Ancak Merkez Bankası yıl sonu için enflasyon ara hedefini yüzde 24’e, yılsonu tahminini de yüzde 26’ya çıkardı. Ekonomistler yüzde 26 tahmininin de tutmayacağını, enflasyonun daha yüksek gelebileceğine işaret ediyor. Asgari ücret belirlenirken dikkate alınan Orta Vadeli Program’daki yüzde 16’lık enflasyon hedefi “hayal” olarak kalırken, bu hedefe göre belirlenen asgari ücrete mutlaka “ara zam” yapılması gerektiğine dikkat çekiliyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ

Milyonlarca memur ile memur emeklisinin maaş ve aylıklarınının belirlediği toplu sözleşme görüşmeleri geçen yıl ağustos ayında gerçekleştirildi. Hükümet ile memur konfederasyonları arasında anlaşma sağlanamadı. Sözleşme hakem kuruluna gitti. Hakem kurulu kararına göre de memur maaşları ile memur emeklilerinin aylıklarına 2026’nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027’nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapıldı. Ancak hakem kurulu da kararını verirken, resmi enflasyon hedeflerini dikkate almıştı.

Merkez Bankası tarafından geçen yılın 3. enflasyon raporu, toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanmıştı. Bu raporda, 2026 sonu için enflasyon tahmin aralığı yüzde 13 ile yüzde 19 olarak açıklanmıştı. Enflasyon ara hedefi de yüzde 16 olarak ifade edilmişti. Eylül ayında yayınlanan Orta Vadeli Program’da da hedef yüzde 16 olarak korunmuştu. Ancak Merkez Bankası gelecek yıl için enflasyon hedefini yüzde 24’e, tahminini de yüzde 26’ya yükseltti. Memur ile memur emeklisi enflasyon farkı alıyor. Zaten bu yılın ilk 4 ayında da verilen zam erimiş, memur ile memur emeklisinin yüzde 3.28 oranında enflasyon farkı oluşmuştu. Bu erime mayıs ve haziranda da devam edecek. Ancak memur ile memur emeklisi enflasyon farkını 6 ayın sonunda alabiliyor.

Memur konfederasyonları aylardır ek zam istiyor. Enflasyonda beklentilerin artmasının ardından hükümetin ücret, maaş ve aylıklar konusunda nasıl bir yol izleyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Ancak AKP Grup Başkanı Abdullah Güler geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, gündemlerinde böyle bir çalışma olmadığını söylemişti.