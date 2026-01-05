Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi ne?

TÜİK, Aralık ayı Enflasyon oranı ile bugün 2025 yılının son verilerine imza atmış olacak. Bu rakamlar, emekli ve memur maaşı üzerinde de belirleyici olacak. Peki, Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon tahminleri ne?

ARALIK AYI ENFLASYONU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK, Aralık ayı enflasyon verileri 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle duyurulacak.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

AA Finans’ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin düzenlediği Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Ankete katılan 33 ekonomistin aralık ayına ilişkin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında değişti.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, kasım ayında yüzde 31,07 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun, aralıkta yüzde 31 seviyesine gerilemesi bekleniyor.