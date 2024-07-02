Enflasyonun nedenini EYT’liler olarak ilan etti, asgari ücreti de yüksek buldu : Şimşek yurttaşı unuttu

Yayınlanma: 02.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.07.2024 - 04:00

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonlarca emekçi açlık sınırının altında gelirle yaşamaya çalışırken, emekli ve çalışanı enflasyona ezdirmediklerini iddia ederek, “Türkiye’de asgari ücret düşük değil” dedi.

Mehmet Şimşek, BloombergHT ve HaberTürk’ün ortak yayınında soruları yanıtladı. EYT ve asgari ücret konusunu anlatırken “popülizm” göndermeleri yapan Şimşek’in konuşması Uluslararası Para Fonu (IMF) dönemi söylemlerini hatırlattı. Milyonlarca yurttaşı ilgilendiren EYT konusunda muhalefeti eleştiren Şimşek, “Muhalefetin popülist iteklemesiyle seçim sürecinde EYT hayata geçirilmiş. EYT’nin bu yıl yıllık maliyeti, finansman maliyeti dahil olmak üzere 724 milyar lira. Milli gelirin neredeyse yüzde 2’sine yakın bir rakam” dedi.

ASGARİ MUAZZAM

Enflasyondaki düşüşün ücretlere reel olarak yansıyacağını savunan Şimşek, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmediklerini dile getirerek AKP hükümetleriyle birlikte asgari ücrette dolar bazında “muazzam bir artış” yapıldığını ileri sürdü. Şimşek, bu yıl reel olarak asgari ücretin artmış olacağını savunurken aynı şeyi emekli ve memurlar için de söyleyebileceğini kaydetti. Şimşek şunları söyledi: “Polonya hariç, Avrupa’daki gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye’de asgari ücret düşük değildir. Geçim sorunu var mı? Tabii ki olacak. Kolay değil ama biz refahı artıracağız” dedi. Şimşek, vergi dışı bıraktıkları asgari ücretin bu yıl bütçeye maliyetinin 670 milyar liranın üzerinde olduğunu bildirdi. Popülizmin Türkiye’yi nerelere getirdiğinin görüldüğünü dile getiren Şimşek, piyasada konuşulan vergi paketi konusunda ise metnin kapsam itibarıyla kendi süzgeçlerinden geçen bir metin olmadığına işaret etti. “Ne motokurye ne bahşiş konusu şu an pakette yok” diye konuştu. Şimşek kamuda tasarruf konusunda “artık net bazda” kamuya eleman almayacaklarını, kamuya taşıt girişi olmayacağını, yeni bina kiralaması, satın alması yapmayacaklarını söyledi. Şimşek’in açıklamalarına ekonomistlerden tepkiler gecikmedi.

Prof. Dr Özgür Demirtaş, “EYT’nin muhalefet tarafından popülist bir itekleme olduğu doğrudur. Ancak zamanında verilen hak, hukukun çiğnenmemesi için verilir. İki sorum var: 1990’larda EYT olayını çıkaran AKP’nin şu andaki ortağı olan sağ partiler... Onlara bir lafı var mı? KKM denen bela popülizmin dibidir. Onu da tüm uyarılara rağmen yapan AKP. Ona bir sözü var mı?” dedi. Diğer yorumlar ise şöyle:

Prof. Dr. Veysel Ulusoy: Bir maliye bakanı neden sürekli konuşur? Halkın vergisiyle yurtdışında öğrenim görmüş birisinin halka düşman olması. Kabul edilmez.

Prof. Dr. Aziz Çelik: Şimşek EYT’yi çarpıtıyor! 724 milyar TL iddiası tamamen gerçekdışı! Veriler tahrif edilmiş.