EPGİS'den bankalara tepki! Akaryakıt bayileri neden kapatılıyor?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bankaların aldığı komisyon oranına tepki göstererek, 'Başka da yol kalmadı' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 13:15
EPGİS'den bankalara tepki! Akaryakıt bayileri neden kapatılıyor?
Abone Ol google-news

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından bankalara tepki göstererek, 'istasyonların kapalı olmasına şaşırmayın' dedi.

Başka yol kalmadığını ifade eden EPGİS'in paylaşımı şu şekilde:

"Kart Komisyon Oranları Nedeniyle Kapalı İstasyon Görürseniz Şaşırmayın. Bankalar, emeksiz büyük ortağımız oldular.

Uzun uzadıya yazmaya gerek yok.

Toplam kar marjı brüt yüzde  8,6

Bayiye kalan brüt yüzde  4,3

Ertesi gün Banka POS komisyon oranı : Yüzde 3

Bayiye kalan yüzde 1,3

Bu yüzde 1,3 ile tüm işletme giderlerimizi karşılamamız bekleniyor.

Ya Kar marjlarımız artırılacak ya Bankalar POS oranlarını düzeltecek ya da İstasyonumuz kapanacak.

Başka da yol kalmadı."

 


Player Alanı

İlgili Haberler

Brent Petrol son 10 ayın zirvesinde! Akaryakıta zam var mı? 28 Eylül 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Brent Petrol son 10 ayın zirvesinde! Akaryakıta zam var mı? 28 Eylül 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Akaryakıta yeni vergilendirme sistemi geliyor!

Akaryakıta yeni vergilendirme sistemi geliyor!
Petrolde 100 dolar tahmini! Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? 19 eylül 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları

Petrolde 100 dolar tahmini! Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? 19 eylül 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları

En Çok Okunan Haberler