Erdoğan Beştepe'de açıkladı: Patronlara bedava çalışan müjdesi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı’nda konuştu.

''Esnafından çiftçisine, memurundan işçisine, girişimcisinden ihracatçısına kadar kimsenin mağdur olmadığı, herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hamdolsun hayata geçirdik; üretim, istihdam, yatırım ve ihracat olmak üzere dört taşıyıcı sütun üzerinde yükselttiğimiz Türkiye ekonomisini hem büyüttük hem de şoklara karşı dirençli hâle getirdik'' iddiasında bulunan Erdoğan, ondan fazla çalışanı olan kamu ve özel sektör işletmelerindeki stajyer çalıştırma yükümlülüğünün 'titizlikle' uygulanacağını belirtti.

EN AZ YÜZDE 10 STAJYER

Aktif iş gücü programlarından yararlanan işletmelere de en az yüzde 10 oranında stajyer alma zorunluluğu getirildiğinin paylaşıldığı programda. Staj döneminde gençlerin ücret ve prim maliyetlerinin desteklenmeye devam edeceği aktarıldı.

''Vizyonlarına her zaman inandığımız gençlerimizin bilgisinden, kabiliyetlerinden istifade etmeye önem veriyoruz'' diyen Erdoğan'ın konuşmasında ''Staj desteklerinde adımlar atacağız. Staj desteği için 27 milyar TL ayırdık. Devletin genç istihdamındaki rolünü projemizle yeniden tanımlıyoruz. İlk adımı staj destekleri ile atıyoruz. Gençlerin mezuniyet sonrası istihdamını bu şekilde kolaylaştıracağız'' ifadeleri öne çıktı.

'CEP HARÇLIĞI'

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan diğer bölümler şöyle oldu:

''Ulusal Staj programını İŞ-KUR'a devrettik. Stajyer çalıştırma yükümlülüğünü uygulayacağız. Staj başvuruları bugün itibarıyla İŞ-KUR üzerinden alınmaya başlanıyor. Geleceğim meslekte uygulamasını hayata geçiriyoruz.''

''Türkiye'nin geleceğinde önemli roller üstlenecek her bir gencimizi ihtiyaç duyulan alanlara kazandırmakta kararlıyız; üçüncü destek modülümüz NewUp Programı'nı işte bu amaçla başlatıyoruz. Bu programla gençlerimiz yeni beceriler kazanacak ve farklı alanlarda görev alarak uygulamalı deneyim elde edecekler. Programa katılan her gencimize günlük 1.375 lira cep harçlığı vereceğiz, iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerini de İŞKUR üzerinden devlet olarak biz üstleneceğiz.''

''Bu suretle önümüzdeki üç yıl boyunca her sene 150 bin, üç yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimize eğitim vereceğiz; 108 milyar lira kaynak ayırdığımız bu programla eğitim ve istihdamın dışında kalmış gençlerimizi üretim sürecine yeniden dahil etmiş olacağız.''

PATRONLARA MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleriyle maaşlarının halktan toplanan vergilerle ödeneceği gençlerden çok patronlara müjde verildiği anlaşıldı.

Erdoğan'ın ''Özel sektörle işbirliği programıyla 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız'' ifadeleri ise patronların bedavaya işçi çalıştırabileceğini gösterirken ayrılan bütçe ise şu sözlerle ifade edildi:

''Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak 445 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz."