Eski tip ehliyetler için son gün yaklaşıyor: Süre uzatılmayacak

Eski tip ehliyetlerin, 1 Ocak 2016’dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025’te sona erecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 kişi ehliyet yenileme başvurusunda bulundu. Ancak 1 milyon 904 bin 280 kişi halen eski tip sürücü belgesini kullanıyor.

31 Ekim’e kadar yenileme işlemi yapmayanların eski tip ehliyetleri geçersiz sayılacak.

SÜRE UZATILMAYACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, başvuru hızının beklenenden düşük olduğunu belirtti.

Yerlikaya, “31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.” ifadelerini kullandı.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ KASIMDA ARTACAK

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için 31 Ekim’e kadar yalnızca 15 lira ödenecek. Ancak 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgeleri için 7 bin 438 liraya yükselecek.

Kasım ayından itibaren A, A1, A2, F sınıfı ehliyeti olanlar 3 bin 643 lira, B1, BE, C, D ve diğer sınıflardaki sürücü belgesine sahip olanlar ise 11 bin 235 lira ödemek zorunda kalacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Ehliyetini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya “nvi.gov.tr” adresi üzerinden randevu alabiliyor. Gerekli belgelerle nüfus müdürlüklerine başvuran vatandaşlar, işlemlerini tamamladıktan sonra yeni ehliyetlerini PTT aracılığıyla teslim alıyor.

Yenileme sürecinde geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

BAŞVURULAR ARTIŞ GÖSTERDİ

Nüfus müdürlüklerinde ağustos ayında 96 bin 134, eylülde 57 bin 858 ve ekimde 146 bin 916 başvuru alındı. Son bir haftada ise 58 bin kişi eski tip ehliyetini yenilemek için başvuruda bulundu.