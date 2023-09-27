Eskişehir’de tuvalet fiyatlarına yüzde 43 zam!

Eskişehir Ticaret Odası tarafından alınan kararla tuvalet işletmeleri için azami fiyat tarifesi 3,5’tan, 5 liraya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 13:40
Eskişehir’de tuvalet fiyatlarına yüzde 43 zam!
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Eskişehir Ticaret Odası, tuvalet işletmeleri için azami fiyat tarifesini güncelledi. 

Son olarak 31 Ocak tarihinde 3,5 TL olarak belirlenen azami fiyat, son düzenleme ile yüzde 43 arttırılarak, 5 TL’ye çıkarıldı.


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