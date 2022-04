Et ve Süt Kurumu taşeron personele yılda 38 milyon lira ödeyecek

12 Nisan 2022 Salı, 07:00

Türkiye’de sadece 18 mağazası bulunan Et ve Süt Kurumu (ESK) ihale ile taşeron çalışan alıyor. 2018'den itibaren zarar eden kurumun 2020 yılı zararı da 222 milyon 991 bin liraya ulaşmıştı. Kurumun yönetiminde ise 3 maaş alan isimlerin olduğu ortaya çıkmıştı. Et ve Süt Kurumu 13 mağaza ve merkez müdürlükte çalıştırılmak üzere 210’u 6 ay diğerleri ise 12 ay boyunca çalışacak toplam 568 taşeron çalışan aldı. 568 işçi için kurumun kasasından toplam 38 milyon 134 bin 141 lira çıkacak.

En çok işçi alınan tesis ise Ankara’da bulunan Sincan Et Kombinası Müdürlüğü oldu. Burada 6 ay boyunca 164 taşeron işçi; “üretim, satış mağazaları, kiralanan soğuk depolarda yükleme ve boşaltma, kombinalar ve iller arası et taşıması, faaliyet alanındaki işler, temizlik, bahçe düzenlemesi vb işler” yapacak. 6 ay boyunca Sincan Et Kombinası Müdürlüğü’nde çalışacak 164 işçi için kurumun kasasından 7 milyon 212 bin 212 lira çıkacak. İkinci en yüksek taşeron işçi grubu ise 89 kişiyle Erzincan’da yer alacak. 12 ay boyunca ESK’nin Erzincan tesis ve mağazasında çalışacak işçiler için ihaleyi kazanan şirkete 3 milyon 860 bin 708 lira ödeme yapılacak.

YÖNETİMDE ÇOK MAAŞLI BÜROKRATLAR VAR

Yönetiminde yer alan eski Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ağabeyinin kayınbiraderi Hasan Hüseyin Aydemir'in de 3 maaş aldığı belirlendi. Yönetim kurulu üyesi Zekeriya Erdurmuş da geçen günlerde bakanlık özel kalem müdürü olarak atandı. Yönetim kurulu üyesi Mustafa Altuğ Atalay da aynı zamanda Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü olarak görevine devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Müşaviri Sezai Aydın da ESK yönetim kurulu üyeleri arasında bulunuyor. Kurum dışından gelen yönetim ve denetim kurulu üyelerine 2020'de 353 bin TL ödendiği denetim raporlarında yer aldı.

MASRAFLARI KATLANARAK ARTIYOR

ESK, reklam ve ilanlar için pandemi dönemi olan 2020 yılında 188 bin 722 TL, 2019 yılında ise 316 bin 164 TL harcarken kurumun kira giderlerinin yüksekliği dikkati çekti. Buna göre ESK, 2019 yılında 3 milyon 16 bin TL, 2020 yılında da 3 milyon 489 bin TL kira ödedi.

Kurumun, “seyahat gideri” kaleminden yaptığı harcama da raporlara yansıdı. 2020 yılında 423 bin 550 TL’lik seyahat harcamasında bulunduğu öğrenilen kurumun 2019 yılındaki seyahat giderinin ise 1 milyon 140 bin TL olduğu bildirildi.