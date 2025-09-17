Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eylül ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?
17.09.2025 11:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Emekliler için bankaların Eylül 2025 promosyonları güncellendi. Farklı şartlarla ödemeler artabiliyor, en yüksek promosyonu almak için karşılaştırma yapmak gerekiyor. Emekliler hangi bankalar en yüksek promosyonu veriyor? Promosyon miktarı hangi koşullara bağlı olarak artıyor? Eylül 2025’te hangi bankalar cazip fırsatlar sunuyor? İşte banka banka tam liste...

Eylül 2025 itibarıyla bankalar, emeklilere sundukları promosyon ödemelerini güncelledi. Kamu ve özel bankaların kampanyaları farklı koşullara bağlı olarak değişiyor ve emekliler en yüksek promosyonu almak için araştırma yapıyor.

ŞARTLARA GÖRE PROMOSYON ARTABİLİYOR

Promosyon miktarını belirleyen temel unsur, emeklinin maaşı. Ayrıca otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı veya bankanın diğer ürünlerinden faydalanma gibi ek koşullar promosyonu yükseltebiliyor. Özel bankalar, bu ek şartlarla cazip kampanyalar sunuyor.

EMEKLİLER İÇİN FIRSAT DÖNEMİ

Bankaların Eylül 2025 promosyonları geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Emekliler, maaşını taşımadan önce hem promosyon rakamlarını hem de ek koşulları karşılaştırarak en avantajlı seçeneği seçebiliyor. Uzmanlar, promosyonların cazibesine kapılmadan uzun vadeli koşulları da dikkate almayı öneriyor.

PROMOSYON FARKLILIKLARI

Bazı bankalar temel promosyon ödemesi sunarken, bazıları ek şartların yerine getirilmesiyle ödülleri artırıyor. Öne çıkan bankalar ve sundukları promosyonlar şöyle:

YAPI KREDİ

  • 27 bin TL’ye kadar promosyon ve ek ödül imkanları
ZİRAAT BANKASI

  • 12 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi
GARANTİ BBVA

  • 25 bin TL’ye ulaşan promosyon ve bonus fırsatları
TEB

  • 21 bin TL’ye kadar promosyon, ek ödeme şartıyla artırılabiliyor
DENİZBANK

  • Maaşını taşıyanlara 12 bin TL’nin yanı sıra ek ödüllerle toplamda 27 bin TL’ye yakın avantaj
HALKBANK

  • 12 bin TL’ye kadar promosyon imkanı
VAKIFBANK

  • 12 bin TL’ye kadar promosyon imkanı
AKBANK

  • 17 bin 500 TL’ye varan ödül fırsatı
İlgili Konular: #banka promosyon #emeklilere ödenen promosyon #promosyon #maaş promosyonu #emekli promosyonları