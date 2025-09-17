Eylül ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

Eylül 2025 itibarıyla bankalar, emeklilere sundukları promosyon ödemelerini güncelledi. Kamu ve özel bankaların kampanyaları farklı koşullara bağlı olarak değişiyor ve emekliler en yüksek promosyonu almak için araştırma yapıyor.

ŞARTLARA GÖRE PROMOSYON ARTABİLİYOR Promosyon miktarını belirleyen temel unsur, emeklinin maaşı. Ayrıca otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı veya bankanın diğer ürünlerinden faydalanma gibi ek koşullar promosyonu yükseltebiliyor. Özel bankalar, bu ek şartlarla cazip kampanyalar sunuyor.

EMEKLİLER İÇİN FIRSAT DÖNEMİ Bankaların Eylül 2025 promosyonları geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Emekliler, maaşını taşımadan önce hem promosyon rakamlarını hem de ek koşulları karşılaştırarak en avantajlı seçeneği seçebiliyor. Uzmanlar, promosyonların cazibesine kapılmadan uzun vadeli koşulları da dikkate almayı öneriyor.

PROMOSYON FARKLILIKLARI Bazı bankalar temel promosyon ödemesi sunarken, bazıları ek şartların yerine getirilmesiyle ödülleri artırıyor. Öne çıkan bankalar ve sundukları promosyonlar şöyle:

YAPI KREDİ 27 bin TL’ye kadar promosyon ve ek ödül imkanları

ZİRAAT BANKASI 12 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi

GARANTİ BBVA 25 bin TL’ye ulaşan promosyon ve bonus fırsatları

TEB 21 bin TL’ye kadar promosyon, ek ödeme şartıyla artırılabiliyor

DENİZBANK Maaşını taşıyanlara 12 bin TL’nin yanı sıra ek ödüllerle toplamda 27 bin TL’ye yakın avantaj

HALKBANK 12 bin TL’ye kadar promosyon imkanı

VAKIFBANK 12 bin TL’ye kadar promosyon imkanı