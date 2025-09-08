Faiz oranları güncellendi: En uygun ihtiyaç kredisi hangi bankada?

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ailelerin nakit ihtiyacı yükseldi. Bu durum, tüketicileri bankaların ihtiyaç kredisi ürünlerine yönlendiriyor. Bankalar, sundukları faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları açısından birbirinden farklı seçenekler sunuyor.
150 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMASI
Peki, 150 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi çeken bir kişi, 12 ay vadede ne kadar ödeme yapacak? Kredi maliyetleri, vade süresi ve faiz oranına göre değişiklik gösteriyor. Tüketiciler, bankaların sunduğu seçenekleri karşılaştırarak en uygun kredi planını belirlemeye çalışıyor.
TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA
Kredi kullanmadan önce faiz oranları, toplam geri ödeme ve ek masraflar dikkatle incelenmeli. Bu sayede eğitim yılı öncesi nakit ihtiyacını en uygun koşullarla karşılamak mümkün oluyor.
FİBABANKA
- Faiz Oranı: Yüzde 4,95
- Aylık Taksit: 18 bin 321 TL
- Toplam Ödeme: 220 bin 711 TL
ZİRAAT KATILIM
- Kâr Payı Oranı: Yüzde 4,49
- Aylık Taksit: 17 bin 732 TL
- Toplam Ödeme: 213 bin 534 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 4,33
- Aylık Taksit: 17 bin 529 TL
- Toplam Ödeme: 211 bin 216 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 4,14
- Aylık Taksit: 17 bin 290 TL
- Toplam Ödeme: 207 bin 484 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 4,09
- Aylık Taksit: 17 bin 228 TL
- Toplam Ödeme: 207 bin 595 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 4,04
- Aylık Taksit: 17 bin 165 TL
- Toplam Ödeme: 206 bin 845 TL
TÜRKİYE FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 4,04
- Aylık Taksit: 17 bin 165 TL
- Toplam Ödeme: 205 bin 982 TL
N KOLAY
- Faiz Oranı: Yüzde 3,79
- Aylık Taksit: 16 bin 854 TL
- Toplam Ödeme: 203 bin 113 TL
YAPI KREDİ
- Faiz Oranı: Yüzde 3,69
- Aylık Taksit: 16 bin 731 TL
- Toplam Ödeme: 201 bin 630 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 3,69
- Aylık Taksit: 16 bin 731 TL
- Toplam Ödeme: 201 bin 630 TL
ING
- Faiz Oranı: Yüzde 3,59
- Aylık Taksit: 16 bin 607 TL
- Toplam Ödeme: 200 bin 40 TL
QNB
- Faiz Oranı: Yüzde 3,59
- Aylık Taksit: 16 bin 607 TL
- Toplam Ödeme: 200 bin 152 TL
ON DİJİTAL
- Faiz Oranı: Yüzde 3,49
- Aylık Taksit: 16 bin 485 TL
- Toplam Ödeme: 198 bin 680 TL
CEPTETEB
- Faiz Oranı: Yüzde 3,39
- Aylık Taksit: 16 bin 363 TL
- Toplam Ödeme: 197 bin 213 TL
TEB
- Faiz Oranı: Yüzde 3,39
- Aylık Taksit: 16 bin 363 TL
- Toplam Ödeme: 197 bin 213 TL