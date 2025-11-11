Faiz yükü ve borçlar yurttaşı vurdu: Milyonlar yasal takibe düştü!

Yüksek faiz oranları ve eriyen reel ücretler, bireysel kredi geri ödemelerinde sorunları artırıyor. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin verilerine göre, 2025’in ilk dokuz ayında kredi ya da kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısı geçen yıla göre yüzde 19 yükseldi. Ekonomik sıkışma, hem bireysel hem ticari kredilerde riskleri büyütürken batık kredi hacmi de dikkat çekici seviyelere ulaştı.

BİREYSEL KREDİLERDE TAKİP ORANI ARTIYOR

Verilere göre, bireysel kredi borcunu ödeyemediği için takibe alınan kişi sayısı 1 milyon 9 bine, kredi kartı borcu nedeniyle takibe düşenlerin sayısı ise 1 milyon 262 bine çıktı. Sadece eylül ayında borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 247 bini geçti.

BANKALARDA BATIK KREDİ HACMİ GENİŞLİYOR

Eylül sonu itibarıyla borcu devam eden kişi sayısı 4 milyon 164 bini aşarken, tasfiye edilecek alacaklar 246 milyar TL seviyesine ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 6 Kasım itibarıyla bankalarda takipteki kredi hacmi 541,9 milyar TL’ye çıktı. Bu oran toplam kredi hacminin yüzde 2,5’ine karşılık geliyor.

KREDİ RİSKİ HEM HANE HEM KOBİLERDE YÜKSELİYOR

İhtiyaç kredilerinde takip oranı yüzde 5,25, kredi kartlarında yüzde 4,37 olarak kaydedildi. Ticari kredilerde oran yüzde 1,93 iken, KOBİ kredilerinde bu oran yüzde 3,1’e yükseldi. Artan kredi takibi, hem hanehalkının hem küçük işletmelerin borç ödeme gücündeki zayıflamayı ortaya koyuyor.