FATF Türkiye'yi 'gri liste'ye aldı: Gri liste ne anlama geliyor?

Türkiye FATF tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için "gri liste" aldı. Peki gri liste ne anlama geliyor?

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2021 Perşembe, 19:39
FATF Türkiye'yi 'gri liste'ye aldı: Gri liste ne anlama geliyor?
Abone Ol google-news

Türkiye FATF tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için "gri liste"ye alındı.

Gri liste olarak da bilinen bu grubun içerisinde Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan ve Yemen gibi ülkeler bulunuyor.

GRİ LİSTE NE ANLAMA GELİYOR?

FATF’in kendi sitesindeki tanıma göre, gri liste aslında kapsadığı ülkelerin artırılmış bir izlemeye tabi olmasını öngörüyor. FATF, gri listeye alınan bir ülkenin stratejik eksikliklerini belirlenen zamanda giderme taahhüdünde bulunduğunu belirtiyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler