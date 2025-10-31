Fırsatı kaçıran binlerce lira ödeyecek: Eski tip ehliyet yenilemede bugün son gün!

Eski tip sürücü belgesi kullanan 1 milyon 886 bin 619 kişi, bugün yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek. 1 Ocak 2016’dan itibaren verilmiş yeni tip sürücü belgelerine geçiş için tanınan süre 31 Ekim 2025 itibarıyla sona eriyor.

SÜRE UZATILMAYACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip belgelerin yenilenmesi sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, yenileme hızının düşük olduğunu belirterek, "31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim" ifadelerini kullandı.

EHLIYET YENILEME ÜCRETLERİ ARTACAK

Bugün eski sürücü belgelerini yenileyenler yalnızca 15 lira öderken, 1 Kasım’dan itibaren B sınıfı sürücü belgesi için ücret 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek. A, A1, A2 ve F sınıfı eski tip belgeler için toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı belgeler için ise 11 bin 235 lira 60 kuruş ödenmesi gerekecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evraklarla nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Başvuruda eski sürücü belgesi, 15 liralık başvuru ücreti, yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu, son 6 ayda çekilmiş biyometrik fotoğraf ve MERNİS kayıtlı açık adres ibraz ediliyor.

Başvuruların ardından yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslere teslim ediliyor. Bu süreçte nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.