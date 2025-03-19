İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası piyasalarda rekor yükseliş! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Spot altın ons başına 3 bin 38 dolara yükselirken tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Saat 21.30 itibarıya ons atın 3 bin 33 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatı cuma günü ilk kez 3 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı.