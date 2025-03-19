İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası piyasalarda rekor yükseliş! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla kişiye verilen gözaltı kararı sonrası piyasalar dalgalandı. Gram altın tarihi zirvesine çıkarken dolar ve Euro güne rekorla başladı.
Altın fiyatları dün akşam tarihi zirvesini görmesinin ardından güne yatay başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 19 Mart 2025 Çarşamba...
ALTINDA TARİHİ ZİRVE
ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri politikalarının yol açtığı ekonomik endişeler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltirken, altın fiyatları bugün bir kez daha 3 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdı.
Spot altın ons başına 3 bin 38 dolara yükselirken tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Saat 21.30 itibarıya ons atın 3 bin 33 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatı cuma günü ilk kez 3 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı.
ORTADOĞU’DAKİ GERGİNLİK ALTINI DESTEKLIYOR
Öte yandan, ateşkesi bozan İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ile Hamas arasında ateşkesin devamına yönelik yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanamazken, bölgedeki gerilim tırmanıyor.
Capital.com finansal piyasa analisti Kyle Rodda "İsrail’in hava saldırıları Ortadoğu’da yeniden tansiyonu artırabilir ve bu da altını yukarı yönlü hareket ettiren faktörler arasında yer alıyor" dedi.
GRAM ALTINDA DA YENİ REKOR
Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından altının gram fiyatında da yükseliş sürüyor. Gram altının fiyatı da 3 bin 581 lirayı aşarak yeni bir rekor kırdı. Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 600 lirayı gördü.
Gram altın: 3 bin 584 TL
Çeyrek altın: 5 bin 925 TL
Cumhuriyet altını: 23 bin 603 TL
Ons altın: 3 bin 35 dolar
Yarım altın: 11 bin 850 TL
Tam altın: 23 bin 489 TL
Gremse altın: 58 bin 902 TL
DOLAR VE EURO TARİHİ ZİRVESİNDE
Döviz piyasaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkartılan gözaltı kararının ardından yükselişe geçerek tarihi zirveyi gördü. Dolar güne yüzde 0,36'lık ani yükselişle 36,83, Euro ise 40,27 ile başladı.
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