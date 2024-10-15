Emeklilik ve asgari ücret düzenlemeleri: Beklentiler ve olası değişiklikler neler?
Emeklilik sisteminde köklü değişikliklerin gündeme alınması planlanırken, bu düzenlemelerin 2025 yılı öncesinde yürürlüğe girmesi beklenmiyor. AKP Hükümeti, kök maaşıyla ilgili sorunların çözümünü ve emeklilik sistemine yönelik kapsamlı düzenlemeleri 2025 bütçesinin ardından uygulamayı hedefliyor. Peki emekli ve asgari ücret düzenlemelerinde beklentiler ne yönde?
AKP Hükümeti, ocak ayında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına dair farklı seçenekler üzerinde çalışıyor. Ekonomim'de yayımlanan habere göre ocak ayından itibaren en düşük emekli maaşının 14-16 bin TL arasında olacağı varsayımıyla bütçeye etkisi hesaplanıyor ve enflasyon oranının bu değerlendirmelerde dikkate alınacağı belirtiliyor.
ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİLER ARTIYOR
Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirleyeceği 2025 yılı asgari ücret için kulislerde 23-25 bin TL arasında rakamlar konuşuluyor. Temmuz ayında ara zam yapılmaması nedeniyle ocak ayında beklenen asgari ücret artışının yüksek olması öngörülüyor. Etki analizlerinin aralık ayı öncesinde raporlanması bekleniyor.
ENFLASYON ORANINA GÖRE ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ
Ekonomi yönetimi, asgari ücreti öngörülen enflasyon oranında artırmayı amaçlıyor. Orta Vadeli Program’da (OVP) 2025 yılı için enflasyon tahmini yüzde 17.5 olarak belirlenmiş durumda. Bu orandaki artışın Asgari Ücret Komisyonu’nda kabul edilmesi halinde asgari ücret 19 bin 977 TL’ye yükselecek. Ancak gerçekleşen enflasyon yüzde 42 olursa, bu rakam 24 bin 142 TL olacak. 25 bin TL’ye çıkarılması durumunda artış oranı yüzde 47.04, 23 bin TL’ye yükseltilirse yüzde 35.27 olacak.
BAKAN IŞIKHAN'IN AÇIKLAMALARI 25 BİN TL'Yİ İŞARET EDİYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada asgari ücretin enflasyona karşı korunacağını ve yurttaşın refahını korumaya yönelik kalıcı çözümler üreteceklerini belirterek geçen yıl izlenen yöntemin bu yıl da sürdürüleceğini söyledi. Işıkhan’ın ifadeleri, en az 25 bin TL asgari ücret beklentisini güçlendirdi.
EMEKLİ MAAŞLARI ENFLASYON ORANINDA ARTACAK
Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı, emekli maaşları ve memur maaşlarını doğrudan etkileyecek. Emekli maaşları enflasyon oranında artacak, memurlar ise toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 10 zammın üzerindeki enflasyon farkını alacak. Ancak, kök ücreti 10 bin 979 TL ve altında olan emekliler için yasal düzenleme olmaması durumunda artış olmayacak. Eğer ikinci yarıda enflasyon yüzde 13.85 olarak gerçekleşirse, kök maaşı 12 bin 500 TL olan emekliler 14 bin 231 TL alabilecek.
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