Emeklilik ve asgari ücret düzenlemeleri: Beklentiler ve olası değişiklikler neler?

EMEKLİ MAAŞLARI ENFLASYON ORANINDA ARTACAK

Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı, emekli maaşları ve memur maaşlarını doğrudan etkileyecek. Emekli maaşları enflasyon oranında artacak, memurlar ise toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 10 zammın üzerindeki enflasyon farkını alacak. Ancak, kök ücreti 10 bin 979 TL ve altında olan emekliler için yasal düzenleme olmaması durumunda artış olmayacak. Eğer ikinci yarıda enflasyon yüzde 13.85 olarak gerçekleşirse, kök maaşı 12 bin 500 TL olan emekliler 14 bin 231 TL alabilecek.