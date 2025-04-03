Son dakika... ENAG mart ayı enflasyon oranını açıkladı! Beklentileri yeniden aştı...

Gün içinde Merkez Bankası’nın 10 milyar doları aşan rezerv satışıyla müdahale ettiği iddialarıyla dolar bir miktar gerilemişti. Euro/TL ise güne 40,16 seviyesinde başlayarak 44,60’a kadar yükselmiş, ardından 41,43 seviyelerine çekilmişti. TCMB'nin döviz satışlarıyla dolar/TL 38,00, Euro/TL ise 41,25 seviyelerinde baskılanıyor.