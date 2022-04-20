Gıda krizine karşı Dünya Bankası harekete geçti
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından gıda fiyatları tırmanırken, Dünya Bankası Başkanı David Malpass, daha da kötüleşen gıda krizini çözmek için büyük küresel stoklardan piyasa gıda sürülmesi için çağrı yaptı.
Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Hindistan'ın stok gıdalarının bir kısmını satma hamlesini olumlu karşılayarak, gelişmiş ülkelerin de benzer adımları atmasının gıda arzını artırma konusunda fayda sağlayacağını belirtti.
Dünya Bankası başkanı, mevcut gıda güvenliği krizinin aylarca sürmesini, hatta muhtemelen bir sonraki sene de devam etmesini beklediğini belirtti.
GIDA KRİZİ RİSKİ
Rusya'nın 24 Şubat'ta komşusu Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından tahıl, ayçiçeği yağı, süt ürünleri, et gibi birçok gıda ürününün arzı azalıp, fiyatı artmış ve gıda ithalatına bağımlı bazı ülkelerde gıda krizi çıkma riski artmıştı.
Dünya gıda fiyatları endeksi Mart ayında Ukrayna'daki savaşın tahıl ve yağ fiyatlarını yukarı çekmesiyle 159.3 ile rekor seviyeye yükselmişti.
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