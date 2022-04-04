Gülmez: 'Et fiyatlarındaki artış kasapları olumsuz etkiliyor'
Ordu Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez, yem fiyatlarındaki artışın et fiyatlarında yükselişe neden olduğunu söyledi.
Yem fiyatlarında görülen artış et fiyatlarını da olumsuz yönde etkiliyor. Bu durumdan en çok kasapların etkilendiğini söyleyen Ordu Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez şöyle söyledi:
“Kasaplar olarak en çok biz mağdur olduk. Et verdiğimiz kurumlar ve lokantalara anlık değişen fiyatlarla et vermek zorunda kalıyoruz. Bu durumda bizlerin işlerini olumsuz şekilde etkiliyor. Altın borsası gibi et piyasası oluştu. Herkes bize tepki gösteriyor fakat her alanda zam geliyor. Et bulmakta zorlanıyoruz. Kimse eskisi kadar besicilik yapmıyor. Yem fiyatlarının ilk olarak çıkmasına çözüm bulunmasını talep ediyoruz. Yem fiyatlarının çok yüksek olması olarak nitelendirebiliriz. Yem fiyatlarında ki artış besicileri çok zorluyor."
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