Gümüş fiyatları rekor kırıyor. 2025 yılından bu yana yükselişini sürdüren gümüşte tarihi zirvelere ulaşıldı. Peki, Gümüş yükselmeye devam edecek mi? Gümüş fiyatları düşer mi? 1 gram gümüş ne kadar?

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

29 Ocak itibarıyla piyasalardan alınan güncel verilere göre gram gümüş fiyatlarında yukarı yönlü seyrin devam ettiği görülüyor. Anlık işlemlerde 1 gram gümüş alışta 166,23 TL, satışta ise 166,33 TL seviyesinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 162,47 TL seviyesinden yapan gram gümüşteki yükseliş, yatırımcıların gümüş piyasasına olan ilgisini artırmış durumda. Günlük bazda kaydedilen yüzde 2,37'lik artış, fiyatlardaki hareketliliğin sürdüğüne işaret ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 166,23 TL

Satış Fiyatı: 166,33 TL

Önceki Kapanış: 162,47 TL

Günlük Değişim: yüzde 2,37

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte son dönemde hız kazanan yükselişin ardından kısa vadede dalgalı bir seyrin görülebileceğine dikkat çekiyor.