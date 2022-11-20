Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük bazda 795 bin 637 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 806 bin 310 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 23 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 241 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 795 bin 637 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 806 bin 310 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 26,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,1 ile rüzgar santralleri ve yüzde 15,1 ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, dün 14 bin 408 megavatsaat elektrik ihracatı, 25 bin 81 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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