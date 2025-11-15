Haftalık yatırım araçları incelemesi: O para birimi altından hızlı yükseldi...

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,28 değer kaybederek 10.565,74 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.373,75 puanı, en yüksek 11.044,47 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 5,39 düşüşle 23,860,41 puan, hizmetler endeksi yüzde 4,41 azalışla 10.506,82 puan, sanayi endeksi yüzde 3,89 gerilemeyle 13.631,19 puan ve mali endeks yüzde 2,89 kayıpla 15.180,69 puan oldu.
ALTIN VE DÖVİZ YÜKSELDİ
24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,69 artışla 5 bin 519 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 1,68 yükselişle 37 bin 227 liraya çıktı.
Doların satış fiyatı yüzde 0,28 artarak 42,3320 lira, Euro'nun satış fiyatı ise yüzde 0,80 yükselerek 49,3040 lira oldu.
Geçen hafta 55,5060 lira olan İngiliz Sterlini'nin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,47 artışla 55,7690 liraya ulaştı.
İsviçre Frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 2,17 kazançla 53,6560 liradan alıcı buldu.