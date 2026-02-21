Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu: Altın, dolar, Euro...

Haftalık yatırım araçları performansı belli oldu. Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,74 düşüşle 13.934,06 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 13.718,14 puanı, en yüksek 14.532,67 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul hizmetler endeksi yüzde 3,08 düşüşle 12.420,26 puan, sanayi endeksi yüzde 2,60 azalışla 16.858,46 puan, mali endeks yüzde 1,17 değer kaybederek 19.532,75 puan, teknoloji endeksi yüzde 3,20 değer artışıyla 37.463,35 puan oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,33 artışla 7 bin 111 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,32 yükselişle 47 bin 894 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,07 artarak 43,7700 lira olurken, Euro'nun satış fiyatı yüzde 0,62 düşerek 51,6060 lira oldu.

Geçen hafta 59,6420 lira olan İngiliz Sterlini'nin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,97 düşerek 59,0610 liraya indi.

İsviçre Frangı da yüzde 0,49 değer kaybederek 56,6320 liradan alıcı buldu.