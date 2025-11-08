Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları: Borsa, döviz, altın…

Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları açıklandı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,43 değer kaybederek 10.924,53 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.848,97 puanı, en yüksek 11.152,28 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 5,89 düşüşle 25.218,76 puan, sanayi endeksi yüzde 1,17 azalışla 14.183,57 puan ve hizmetler endeksi yüzde 0,05 kayıpla 10.991,15 puan olurken, mali endeksi yüzde 0,09 artışla 15.631,67 puan oldu.
DÖVİZ YÜKSELDİ
Doların satış fiyatı yüzde 0,39 artarak 42,2140 lira, Euro’nun satış fiyatı yüzde 0,73 yükselerek 48,9150 lira oldu.
Geçen hafta 55,1920 lira olan İngiliz Sterlini’nin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,57 kazançla 55,5060 liraya çıktı.
İsviçre Frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,34 artışla 52,5150 liradan alıcı buldu.
ALTIN YERİNDE SAYDI
24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,08 düşüşle 5 bin 427,3 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 0,08 azalışla 36 bin 612 liraya indi.