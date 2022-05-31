Hisarcıklıoğlu: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü. Maliyetlerdeki artış, tedarik sorunlarına rağmen üretim, yatırım için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

İHA
31 Mayıs 2022 Salı, 14:20
Hisarcıklıoğlu: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü. Maliyetlerdeki artış, tedarik sorunlarına rağmen üretim, yatırım için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdüğünü belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü. Maliyetlerdeki artış, tedarik sorunlarına rağmen üretim, yatırım için var gücümüzle çalışıyoruz. Kapsayıcı, sürdürülebilir büyüme için ek önlemlere ve enflasyona odaklanmalıyız. El birliği, akıl birliği ile daha çok çalışma zamanı.


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