Cumhuriyet Gazetesi Logo
Honda'nın iki modeli makyajlandı: Türkiye'ye gelmeye gün sayıyor...

Honda'nın iki modeli makyajlandı: Türkiye'ye gelmeye gün sayıyor...

9.07.2026 16:05:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Honda'nın iki modeli makyajlandı: Türkiye'ye gelmeye gün sayıyor...

Honda, hibrit SUV ürün gamında yer alan CR-V ve ZR-V modellerini makyajlayarak güncellenen donanım özellikleriyle Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda, hibrit SUV ürün gamında yer alan CR-V ve ZR-V modellerini, 2026 model yılı kapsamında Avrupa regülasyonlarına uyum sağlayan Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR 2 Wave 3) güncellemeleri doğrultusunda yeniledi.

Güncellemeler kapsamında güvenlik donanımları güçlendirilirken, tasarım ve iç mekan detaylarında da iyileştirmeler yapıldı.

Honda CR-V'de A sütununa entegre kamera sistemi yeni güvenlik standardı kapsamında modele eklenirken, kapı kolları, yan aynalar ve anten parlak siyah detaylarla yenilendi.

Jant tasarımında "berlina" siyah rengi kullanılırken, hibrit kimliğini vurgulayan H logosu yeni siyah tasarımıyla sunuldu. İç mekanda ise koltuk desenleri güncellendi.

HONDA CR-V

Honda'nın 2,0 litrelik motoruyla 4 çekişli hibrit sürüş sunan CR-V e:HEV modeli, güncellenen tasarım ve donanım özellikleriyle bu ay içerisinde Honda bayilerinde satışa sunulacak.

ZR-V e:HEV modeline de A sütununa entegre kamera sistemi eklenerek Avrupa regülasyonlarına uyum sağlandı.

ZR-V AĞUSTOSTA BEKLENİYOR

İç mekanda koltuk soğutma özelliği sunulurken, jant tasarımı ve renk detayları da güncellendi. Gövde alt parçalarında yapılan renk değişiklikleriyle tasarım bütünlüğü desteklenirken, makyajlı ZR-V e:HEV modelinin ağustos ayında satışa sunulması planlanıyor.

İlgili Konular: #otomobil #otomotiv #Honda ZR-V #honda CR-V