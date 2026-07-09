Honda'nın iki modeli makyajlandı: Türkiye'ye gelmeye gün sayıyor...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda, hibrit SUV ürün gamında yer alan CR-V ve ZR-V modellerini, 2026 model yılı kapsamında Avrupa regülasyonlarına uyum sağlayan Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR 2 Wave 3) güncellemeleri doğrultusunda yeniledi.

Güncellemeler kapsamında güvenlik donanımları güçlendirilirken, tasarım ve iç mekan detaylarında da iyileştirmeler yapıldı.

Honda CR-V'de A sütununa entegre kamera sistemi yeni güvenlik standardı kapsamında modele eklenirken, kapı kolları, yan aynalar ve anten parlak siyah detaylarla yenilendi.

Jant tasarımında "berlina" siyah rengi kullanılırken, hibrit kimliğini vurgulayan H logosu yeni siyah tasarımıyla sunuldu. İç mekanda ise koltuk desenleri güncellendi.

HONDA CR-V

Honda'nın 2,0 litrelik motoruyla 4 çekişli hibrit sürüş sunan CR-V e:HEV modeli, güncellenen tasarım ve donanım özellikleriyle bu ay içerisinde Honda bayilerinde satışa sunulacak.

ZR-V e:HEV modeline de A sütununa entegre kamera sistemi eklenerek Avrupa regülasyonlarına uyum sağlandı.

ZR-V AĞUSTOSTA BEKLENİYOR

İç mekanda koltuk soğutma özelliği sunulurken, jant tasarımı ve renk detayları da güncellendi. Gövde alt parçalarında yapılan renk değişiklikleriyle tasarım bütünlüğü desteklenirken, makyajlı ZR-V e:HEV modelinin ağustos ayında satışa sunulması planlanıyor.