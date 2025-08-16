Hükümet ikinci teklifinde sadece taban aylığa bin lira zam önerdi: Dalga geçer gibi teklif

Yaklaşık 6.5 milyon memur ile memur emeklisinin toplu sözleşme görüşmelerinde dün yeni teklif verilmesi gerekiyordu. Sözleşme takviminde, “kamu işveren heyetinin kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifini vermesi” başlığı bulunuyordu. Hükümet ise yeni teklif için saat 16.30’a kadar bekledi.

ÖNCE MEMUR-SEN

Dün önce Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak aynı zamanda Kamu İşveren Heyeti Başkanı da olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Kamu görevlileri ve emeklilerin işveren tarafından gelecek ikinci teklifi beklediklerinine işaret eden Yalçın, “Şu ana kadar teklifle ilgili bir cümle hâlâ kurulmadı. Kanun gereği müzakere süresinin tamamlanmasına son 4 gün var. Çalışma takvimine göre bugün (dün) ikinci teklifin gelmesi gerekirdi. Masanın toplanması ve müzakere edilebilir bir teklifin acilen gelmesi, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması son derece önemli. Teklif yenilensin, takvime uyulsun talebimiz karşısında sayın bakanın açıklama yapmasını bekliyoruz” dedi.

BAŞKANLAR ÇAĞRILDI

Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı masadaki 3 memur konfederasyonu olan Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ile Birleşik Kamu-İş genel başkanlarını bakanlığa davet etti. Başkanlar, Bakan Işıkhan ile görüştü. Hükümet ikinci teklif olarak ise sadece taban aylığa bin lira zam önerdi. 2026 için yüzde 10+6, 2027 için de yüzde 4+4 olan ilk teklifte hiçbir değişiklik yapılmadı. Oysa Merkez Bankası, enflasyon tahminini 2026 için yüzde 16’ya, 2027 için de yüzde 9’a yükseltmişti. Hükümetin teklifi, bu enflasyon tahminleri karşısında çok düşük kaldı. Masadaki memur konfederasyonları teklifi reddetti. KESK başta olmak üzere memur konfederasyonları da Çalışma Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi.

Memur konfederasyonları hep birlikte pazartesi günü iş bırakma kararı aldı.

GREV GÜNÜ FAZLA MESAİ!

Sendikalar 18 Ağustos pazartesi günü iş bırakma kararı almışken, Ankara Defterdarlığı’nın personele gönderdiği yazı dikkat çekti. Yazıda, “18 Ağustos pazartesi gününden itibaren mesai giriş-çıkış saatlerine riayet etmek şartıyla akşam saat 17.30’a kadar kalarak çalışan arkadaşlarımıza fazla mesai ücreti ödemesi yapılması planlanmaktadır. Bu nedenle, ücret ödemesi hesaplamalarında kullanılmak üzere sayısal olarak fazla mesaiye kalmak isteyen arkadaşlarımızın bilgilerine ihtiyaç duyulmuştur” denildi. Mesaiye kalmak isteyen personelin ad-soyad bilgilerini özlük servisine bildirmeleri istendi. Daha sonra fazla mesaiye kalmak ya da kalmamak anlamındaki değişikliklerin ise kesinlikle dikkate alınmayacağı da vurgulandı.

EYLEM KIRICILIĞI

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, kamu idarecilerinin iş bırakma eylemini çeşitli nedenlerle sabote etmeye, eylem kırıcılığı yapmaya başladıklarını bildirdi. Ankara Defterdarlığı’nın ilk kez bir eylem gününde mesai verme vaadiyle personeli tam gün mesaide tutmak istediğine işaret eden Hamzaçebi, kamu çalışanlarına seslenerek iş bırakma eyleminin yasal olduğunu, idare tarafından hiçbir cezai yaptırım uygulanamayacağına dikkat çekti.

‘OYUNLARA GELMEYİN’

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın verdiği kararlara işaret eden Hamzaçebi, şöyle devam etti:

“Sendikalı olan veya olmayan hiç fark etmez, sendikanın aldığı karara istinaden bir çalışan iş bırakabilir. Bir simit, çay parası üç kuruş mesai ile bizleri kandırıp iki yıl daha aç-susuz bırakacaklar. Bu oyunlara gelmeyin. Kamu idarecilerine de sesleniyorum: Sizlerde aynı sefalet zammına tabisiniz. Destek olacak yerde köstek olmayın. Hak mücadelemizi, sendikal faaliyetlerimizi engellemeyin. Kanunen suç işliyorsunuz. Bedelini ödersiniz.”

MEYDAN MEYDAN MİTİNG

Pazartesi günü bütün memur konfederasyonları iş bırakıyor. Memur-Sen aynı gün Anadolu (Tandoğan) Meydanı’nda olacak. Buradan Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne yürüyüş planlanıyor. Türkiye Kamu-Sen, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde açıklama yapacak. Birleşik Kamu-İş, Anıtpark’tan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önüne yürüyecek. KESK de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde açıklama gerçekleştirecek.