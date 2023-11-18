İklim değişikliği hamsiyi vurdu: 'Yakalayamıyoruz'

Yayınlanma: 18.11.2023 - 13:04

Güncelleme: 18.11.2023 - 13:04

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, iklim değişikliğinin Karadeniz'de balık avcılığını olumsuz etkilediğini belirterek, "Karadeniz'de su sıcaklığının yüksek olmasından dolayı balıkçılarımız avcılık yapmakta zorlanıyor, özellikle hamsi yakalayamıyor" dedi.

Özkaya, 1 Eylül itibarıyla denizlerde av sezonunun başladığını anımsatarak, balıkçıların yoğun bir mesai içinde olduğunu söyledi.

Son yıllarda tüm dünyada hissedilen iklim değişikliğinden balıkçılık sektörünün de etkilendiğine dikkati çeken Özkaya, "Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı 19 derece seviyelerinde. Bu balıkçılık için pek uygun değil. Su sıcak olunca balıklar bir araya toplanmıyor. Karadeniz'de sıcaklığın yüksek olmasından dolayı balıkçılarımız avcılık yapmakta zorlanıyor, özellikle hamsi yakalayamıyor. Bu sene bu yüzden hamsiyi tezgahlarda çok göremiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"HAMSİ FİYATLARININ DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Bu sene hamsinin bol olduğunu söyleyen Özkaya, "Gelecek ayın ortalarından itibaren Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının 15 derece seviyesine düşmesini bekliyoruz. Yani 15 Aralık gibi Karadeniz'de sıcaklığın düşmesiyle hamsi tezgahlarımızı şenlendirecek. Buna bağlı olarak hamsi fiyatlarının düşmesini de bekliyoruz " ifadelerini kullandı.

Balıkçıların önceliğinin denizlerde sürdürülebilirlik olması gerektiğini belirten Özkaya, "Denizler hepimizin ortak varlığı. Gelecek nesillere de bırakmamız lazım. Balıkçılarımız belirlenen kurallara uygun avcılık yapmalı, vatandaşlar da bu konuda duyarlı olmalıdır" dedi.