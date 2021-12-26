İktidar 'yastıkaltı' planı için harekete geçti

26 Aralık 2021 Pazar, 09:30

Hükümetin 'yastıkaltı' altın planı ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın büyüklüğü 5 bin ton ve değeri ise 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastıkaltındaki altınlar için harekete geçtiği öğrenildi.

OCAK AYININ İLK HAFTASI İŞARET EDİLDİ

Sözcü’nün haberine göre, bakanlık faiz geliri elde edilebilen ve karşılığında kredi kullanılabilen altın hesabı konusunda çalışmalar yürütüyor. Yeni sistemin devreye girmesi ile ilgili tarih olarak ocak ayının ilk haftasını işaret ediliyor.

Buna göre, kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi tarafından Altın Değerleme Sistemi geliştirilecek. İsteyenler altınlarını o günkü değer üzerinden Türk Lirası'na çevirebilecek. İstenildiğinde ulaşılabilen, karşılında kâr payı, faiz geliri elde edilebilen ve karşılığında kredi kullanılabilen bu sistemle fiziki olarak altın da çekilebilecek.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta başında, “Yastıkaltında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır. Ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirilecek” açıklamasını yapmıştı.