İktidarın günler sonra açıkladığı fiyat beklentileri karşılamaktan çok uzak: Fındık dalda kalacak

Yayınlanma: 08.08.2023 - 21:33

Güncelleme: 08.08.2023 - 21:33

Alım fiyatı toplam 16 ildeki yaklaşık 500 bin çiftçiyi ilgilendiriyor. İhracata yıllık 2 milyar dolar katkı sağlayan fındıkta bu yıl 725 bin ton rekolte bekleniyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önümüzdeki günlerde alımlara başlayacak. Alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı üreticilere kilogram başına yaklaşık 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacak. Ancak iktidarın açıkladığı bu fiyat beklentilerin altında kalırken beklenti Giresun kalite fındıkta en az 100 lira idi. Fındıkta işçi ücreti yaklaşık 500 lira.

‘UTANMA DA YOK’

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, 4 doların altındaki fiyatın maliyeti dahi kurtarmadığını söyleyerek şunları kaydetti:

“Fındık dalda kalacak, çünkü fiyat yevmiye parasına, maliyetlere dahi yetmiyor. Ayrıca Giresun kalite fındığa 1.5 lira fark çok yetersiz. Neden üreticinin değil de tekelci zihniyetin çıkarına göre fiyat açıklanıyor?”

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındıkta fiyatın en az 120 TL olması gerektiğine dikkat çekerek şöyle devam etti: “Açıklanan 82.5 lira fındık fiyatı rezilliktir. Ben günlerdir bu fındık fiyatı neden açıklanmıyor, çünkü düşük bir fiyat verileceği için utanıyorlar demiştim. Şimdi anladık ki bunlarda utanma da yok. Bu fındık fiyatı İtalyan kartelin fiyatıdır. Çiftçiye de ülkeye de ihanettir.” l ANKARA