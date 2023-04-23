İlk çeyrekte en çok ihracat yapılan ülkeler belli oldu

Yayınlanma: 23.04.2023 - 13:36

Güncelleme: 23.04.2023 - 13:36

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ilk çeyrekte yüzde 2.5 artışla 61.6 milyar dolar oldu. Ülkeler bazında gerçekleştirilen ihracat ise 54.3 milyar dolara yükseldi.

EN ÇOK SATIŞ ALMANYA’YA OLDU

En fazla dış satım 4.9 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken onu 2.97 milyar dolarla ABD, 2.9 milyar dolarla İtalya, 2.76 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2.48 milyar dolarla Fransa ve Rusya, 2.43 milyar dolarla İspanya izledi.

İlk çeyrekte en fazla ihracat Almanya’ya yapılırken söz konusu dönemde Irak'a 2.05 milyar dolar, Hollanda'ya 1.67 milyar dolar, İsrail'e ise 1.46 milyar dolarlık ihracat yapıldı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülkeden 5'i AB'de yer aldı.

76 ÜLKEYE İHRACAT YAPILDI

Ocak-Mart 2023'te 13 ülkeye yapılan ihracat, 1 milyar doları aştı. İlk 10 dışında yer alan diğer ülkeler Polonya, Romanya ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bulgaristan ve Belçika'nın Türkiye'den yaptığı ithalat da 1 milyar dolar sınırına yaklaştı. Söz konusu dönemde 100 milyon dolar ve üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 76 olarak kayıtlara geçti.

SUUDİ ARABİSTAN, MALİ VE RUSYA'DA ŞAŞIRTAN ARTIŞ

Yılın ilk çeyreğinde 100 milyon dolar ve üzerinde ihracat yapılan 76 ülke arasında en yüksek artış Suudi Arabistan'da kaydedildi. Söz konusu dönemde Suudi Arabistan'a yapılan dış satım yüzde 755.1 yükselişle 611.8 milyon dolar oldu.

Suudi Arabistan'ı, yüzde 540.9 ile Mali (120.3 milyon dolar) ve yüzde 133.4 ile Rusya Federasyonu (2.48 milyar dolar) takip etti. Artış oranı Malta'da yüzde 124.1, Kazakistan'da yüzde 102.6, İsviçre'de yüzde 94.7, Belarus'ta yüzde 76.8, Ukrayna'da yüzde 49 ve Kırgızistan'da yüzde 42.2 oldu.

İlk çeyrekte 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan 76 ülkeden 23'ünde artış çift haneye yükselirken, Japonya, Meksika, Hong Kong ve Cibuti gibi ülkeler de artış yaşanan diğer pazarlar arasında yer aldı.