IMF Başkanı Georgieva’dan küresel ekonomi ve ABD uyarısı: 'Henüz tam anlamıyla test edilmedi'

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Milken Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerine rağmen küresel ekonominin bu yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiğini açıkladı. Georgieva, “Küresel dayanıklılık henüz tam anlamıyla test edilmedi. Altına artan talep bunun işareti” dedi.

TRUMP’IN TARİFELERİ VE ARTAN RİSKLER

ABD’nin Kanada, Çin, Meksika ve Brezilya başta olmak üzere birçok ticaret ortağına uyguladığı ithalat vergilerinin etkisinin henüz tam hissedilmediğini belirten Georgieva, bunun fiyat artışları ve enflasyon riskini artırabileceğini vurguladı. ABD Yüksek Mahkemesi, önümüzdeki ay Trump’ın tarifeleri uygulama yetkisini görüşecek.

GENÇLERİN UMUTSUZLUĞU ARTIYOR

Georgieva, Lima’dan Paris’e, Rabat’tan Jakarta’ya kadar gençlerin düşük gelir beklentisi nedeniyle sokaklara çıktığını hatırlatarak, “Dünyanın dört bir yanındaki gençler daha iyi fırsatlar istiyor” ifadelerini kullandı.

ABD’YE BORÇ UYARISI

ABD’nin federal borcunun 37,6 trilyon dolara ulaştığını hatırlatan Georgieva, Washington yönetimine bütçe disiplinini güçlendirme ve hanehalkı tasarruflarını artırma çağrısı yaptı.

IMF, 191 ülkeyi kapsayan bir finans kuruluşu olarak küresel büyümeyi desteklemeyi, mali istikrarı korumayı ve yoksulluğu azaltmayı hedefliyor.