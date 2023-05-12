İş dünyasından uyarı: Seçim sonucu ne olursa olsun acı reçete gelecek

Yayınlanma: 12.05.2023 - 09:43

Güncelleme: 12.05.2023 - 09:44

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) üyelerine “Dünyada ve Türkiye’de Güncel Ekonomik Gelişmeleri” değerlendiren Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, seçim sonrası kimin iktidara geleceğinden bağımsız olarak Türkiye’yi ‘acı reçetenin’ beklediğini söyledi.

KESİAD, Allianz Küçük Kulüp’te düzenlediği toplantıda Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi iktisatçı yazar Prof. Sadi Uzunoğlu’nu ağırladı. KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Can Günel, seçime günler kala güncel ekonomik gelişmeleri ve seçim sonrası Türkiye ekonomisini bekleyen gelişmeleri değerlendirmek istediklerini söyledi. Sadi Uzunoğlu’nun perspektifi ile seçim sonrasına bir bakış sunmak istediklerini söyleyen KESİAD Başkanı Günel, “Kendisini ekonomi programlarında yaptığı yorumlarla yakından tanıyoruz. KESİAD üyeleri ile kendisini buluşturarak seçim sonrası Türkiye’nin ekonomik yol haritasını görmek istedik” dedi.

“BU EKONOMİ POLİTİKASI SÜRDÜRÜLEMEZ”

KESİAD’a konuk olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, seçim sonrası Türkiye’yi zorlu bir dönemin beklediğini söyledi. Türkiye Merkez Bankası (MB) rezervlerinin swaplar dahil edildiği zaman eksi 60 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkat çeken Uzunoğlu, “MB rezervinin bu manzarası sebebiyle dövizi baskılama, KKM uygulamaları seçimden sonra devam ettirmek mümkün değil. İktidar değişmese de yeni bir ekonomi yönetimi iktidara gelse de şu anki ekonomi politikası sürdürülemez” dedi.

DENGE VURGUSU

Yüksek faiz ne kadar kötü ise düşük faizin de o kadar kötü olduğunu vurgulayan Uzunoğlu, “Türk lirası değerlendiğinde de kötüdür. İthalatı teşvik eder. O sebeple bir dengeyi tutturmak zorundayız” dedi. Yeni bir iktidar oluştuğunda faizlerin hızlıca arttırılmasının da mümkün olmadığını söyleyen Uzunoğlu, “Dolayısıyla seçim sonuçlarından bağımsız olarak bizi zorlu bir süreç bekliyor” dedi.

“KREDİ BULMAK KOLAY DEĞİL”

Gelen bir soru üzerine ekonomi yönetimine kendisinin gelmesi durumunda ilk yapacağı işin Türkiye ekonomisinin envanterini çıkarmak olduğunu söyleyen Uzunoğlu, “Önce karnemizi görmemiz lazım ki politikamızı belirleyelim. Sonra insana yatırım, altyapıya, enerji ve temiz suya yatırım yapmak gerekiyor. Tarım son derece önemli, köylerde yaşamın iyileştirilmesi gerekiyor. Dijital altyapı köylere kadar ulaştırılmalı ki teknolojik tarıma geçebilelim” diye konuştu. Dünyada sıkı para politikasının devam ettiğini, Türkiye’nin kısa vadede ödemesi gereken borçları bulunduğunu söyleyen Uzunoğlu, “Eskiden kredi bulmak kolaydı çünkü faizler sıfırdı. Şimdi FED Avrupa Merkez Bankası faiz arttırıyor. Kredi yine bulursunuz ama hem faizler yüksek hem de Türkiye’nin CDS değeri hala 500 üzerinde. Dolayısıyla borçları çevirmek de zor olacak” ifadelerini kullandılar.

“YIL SONU ENFLASYON 50 SEVİYESİNDE OLUR”

İş insanlarına ve yatırımcılara tavsiyelerde de bulunan Uzunoğlu, altının her zaman değerli ve güvenli bir yatırım olduğunu, her yatırımcının portföyünde altın bulundurması gerektiğini söyledi. Dolar ile borçlanmaktan kaçınmak gerektiğini söyleyen Uzunoğlu, “Enflasyon devam ettikçe firmalar kar edecektir, bunun da borsaya olumlu yansıması olacak. İMKB 30 içinden bir miktar hisse de portföye eklenebilir” dedi. Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 50’lerde olmasını beklediğini ifade eden Uzunoğlu, “Bu enflasyonu düşürmenin yolu sadece ekonomik önlemlerle olmaz. Güvenilir kamu kurumlarına ihtiyacımız var. Sağlam ekonomi sağlam kamu kurumları ile tesis edilebilir” diye konuştu.