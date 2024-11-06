İSİG: Yılın on ayında en az bin 540 işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 06.11.2024 - 13:51

Güncelleme: 06.11.2024 - 13:51

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2034 yılı ekim ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu açıkladı. Yüzde 62’sini ulusal basından; yüzde 38’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla ekim ayında en az 164, yılın ilk on ayında en az bin 540 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi'nin raporunda, 4 Eylül’de SGK’nin yayımladığı İş Kazası İstatistiklerine ilişkin, “Sermaye birikiminde tıkanmadan ve değersizleşmeden orta vadede kurtulmanın yolu, düşük teknolojili üretimle-düşük ücretlerle işçi verimliliğini artırmada aranıyor. Bu strateji, OVP’deki fason vaatlere rağmen, Türkiye kapitalizminin yapısal karakterinin zorunlu sonucudur. Yüksek kar marjını hedefleyen yüksek teknolojili üretime geçiş sancılı bir süreçtir. Bunun tek yolu ise Avrupa sermayesinin karlılığında sıçrama olmasına bağlanıyor” denilid.

''EKİM AYINDA EN AZ 164 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ''

"Yüzde 62’sini ulusal basından; yüzde 38’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Ekim ayında en az 164, yılın ilk on ayında en az bin 540 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

"EN ÇOK ÖLÜM İNŞAAT, YOL İŞ KOLUNDA''

İnşaat, Yol iş kolunda 49 işçi; Tarım, Orman iş kolunda 30 emekçi (18 işçi ve 12 çiftçi); Taşımacılık iş kolunda 18 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema iş kolunda 8 işçi; Konaklama, Eğlence iş kolunda 8 işçi; Gıda, Şeker iş kolunda 7 işçi; Metal iş kolunda 6 işçi; Savunma, Güvenlik iş kolunda 6 işçi; Madencilik iş kolunda 5 işçi; Enerji iş kolunda 5 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 5 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 5 işçi; Petro-Kimya, Lastik iş kolunda 2 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 2 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 1 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 1 işçi; Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 6 işçi hayatını kaybetti."

"ÖLÜM NEDENLERİNDE İLK SIRADA YÜKSEKTEN DÜŞME VE KALP KRİZİ VAR''

Ekim ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı ise şöyle:

"Yüksekten düşme nedeniyle 31 işçi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 30 işçi; trafik, servis kazası nedeniyle 24 işçi; ezilme, göçük nedeniyle 21 işçi; şiddet nedeniyle 15 işçi; patlama, yanma nedeniyle 14 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 8 işçi; intihar nedeniyle 7 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 4 işçi; nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 2 işçi; kesilme, kopma nedeniyle 1 işçi; diğer nedenlerden 7 işçi hayatını kaybetti."