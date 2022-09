İtfaiyeciler için yasal düzenleme talebi

29 Eylül 2022 Perşembe, 07:00

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık itfaiyecilerin çalışma koşullarına değinerek sorunların hâlâ çözülmediğini belirtti. 25-30 Eylül İtfaiye Haftası kapsamında açıklama yapan Balık; itfaiyecilerin esnek çalışma, yangın süreleri, aileden uzak kalma, sosyal hak ve ücret yetersizliği ile boğuşarak, kendi canlarını hiçe sayarak müdahalelerde bulunduklarını hatırlattı. Balık itfaiyeciler için "İtfaiyecilik, mesleğin ve çağın niteliklerine uygun olarak yasal bir düzenleme ile ‘Meslek hizmetleri sınıfına’ dâhil edilmeli, liyakate dayalı görevde yükselme sınavları yapılmalıdır" talebinde bulundu.

Balık'ın açıklamasından satırbaşları şu şekilde:

Yangın ve diğer afetler ile her türlü acil durumda canları pahasına arama ve kurtarma görevi yapan, can ve mal güvenliği bakımından dünyanın en önemli ve en riskli meslekleri arasına giren itfaiyecilik mesleğine ne yazık ki ülkemizde önem ve değer verilmiyor. Her gün işe giderken ailesi ile vedalaşarak göreve gelen, her anı risk altında olan itfaiye çalışanları, görevi ifa ederken oluşabilen parlamalar ve patlama, yangın esnasında çökme ve göçük, trafik kazaları gibi fiziksel risklerin yanında, zehirlenme, boğulma, radyoaktivite gibi kimyasal tehlikelerle oluşan mesleki hastalıklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Günün her anı itfaiyeciyi bekleyen tehlike, sık sık uğradığı hakaret ve dayak, yanma, yangına yetişme endişesi gibi sıkıntılar da itfaiyecileri psikolojik olarak etkilemektedir.

MESLEK OLARAK KABUL EDİLMİYOR

İtfaiye teşkilatlarında çağın gereklerine ve liyakatten uzak kadrolar üzerinden yönetim sağlanırken, görevleri fiilen yangın ve diğer afetler ile her türlü acil durumda canları pahasına arama ve kurtarma görevi yapan itfaiyecilerin yaptıkları iş bir meslek olarak yasal mevzuatta kabul edilmemektedir.

İtfaiyecilik mesleğin ve çağın niteliklerine uygun olarak yasal bir düzenleme ile ‘Meslek hizmetleri sınıfına’ dâhil edilmeli, liyakate dayalı görevde yükselme sınavları yapılmalıdır.

İTFAİYECİLERİN SORUNLARINA KARŞI DUYARSIZLIK

Esnek çalışma, yangın süreleri, aileden uzak kalma, sosyal hak ve ücret yetersizliği ile boğuşarak, kendi canlarını hiçe sayarak müdahalelerde bulunan itfaiyecilerin önemli sorunları halen çözüm beklemektedir. İtfaiye emekçilerinin ve mesleğin sorunlarına AKP iktidarı hem de yerel yönetimler duyarsız kalmaktadır. Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere tüm illerde personel yetersizliği görülmekte, personel yetersizliği ile iş kazaları artmakta, görev yapan itfaiye çalışanlarının hem de halkın can ve mal kaybı riskini arttırmaktadır. Belediyeler norm kadro yönetmenliğine uygun sayıda personel istihdam etmelidir.

Maktu mesai ücretleri başta olmak üzere, işin riski ve güçlüğüne bağlı olarak ilgili tazminatlar yükseltilmeli, maktu mesai ücreti ve tazminatlardan vergi muafiyeti sağlanıp emekli kesenek payları kurum tarafından ödenerek emekliliğe dâhil edilmelidir.