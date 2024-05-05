İthalat ve fiyatta rekor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Vehbi Bakırlıoğlu, canlı hayvan ve et ithalatının rekordan rekora koştuğunu belirtti.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 05.05.2024 - 04:00
İthalat ve fiyatta rekor
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2023’te canlı hayvan ithalatının önceki yıla göre 7 kat artarak 1.2 milyar dolara çıktığını belirten ve? “Bu yıl yeni rekor mu geliyor” diye soran Bakırlıoğlu “Ocak-Mart 2023’te 166 milyon dolar olan canlı hayvan ithalatı bu yılın aynı döneminde 173 milyon dolara çıktı. Et ve et ürünleri ithalatı da 30 milyon dolardan 144.5 milyon dolara ulaştı” dedi.

Buna karşın fiyatların düşmediğine dikkat çeken Bakıroğlu şöyle devam etti: “1 kilo kuşbaşı et 724 TL, 1 kilo kıyma?660 TL’ye yükseldi. 17 bin lira asgari ücret alan, 10 bin lira sefalet aylığına mahkûm edilen emeklinin sofrasına ?et koyması hayal oldu. Et ve Süt Kurumu’nun fiyatlarına yüzde 25 zam yapmasıyla dar gelirlinin sofrasına bir parça et koyma umudu kalmadı. Yanlış tarım politikaları hayvancılığı bitirme noktasına getirdi


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