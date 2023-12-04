İTO'dan ücretlere ilişkin iki talep

Yayınlanma: 04.12.2023 - 11:58

Güncelleme: 04.12.2023 - 11:58

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, gelir vergisi dilimi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Avdagiç yaptığı yazılı açıklamada, İTO olarak sıklıkla dile getirdikleri, çalışanların gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi ile SGK üst limitinin revize edilmesinin çalışma hayatımız için önemli bir açılım olacağını söyledi.

"ÜCRETLERE İLİŞKİN İKİ TALEP"



Avdagiç, açıklamasının devamında önerisini şöyle anlattı:

“Şöyle ki;

1- Vergi dilimleri son 10-15 yılda yaşanan kaybı giderecek şekilde düzenlenmeli. İlk vergi dilimi 2008’de asgari ücretin 13 katı iken, 2013'te on bir katına, 2023’te ise 6 katına düştü.

2- Tüm ücret gruplarını etkileyen SGK üst limiti ise son 10 yılda enflasyonun yüzde 97 üzerinde arttı. SGK üst limiti son 10 yılda enflasyona uygun artmış olsa idi, 2023 yılında 100.608,90 TL yerine 50.950 TL olacaktı.”