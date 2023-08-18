İzmirlilerin 42.9 milyarlık altını var
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine Türkiye'de altın mevduatı 6 ayda yüzde 55,3 artarken, İzmirlilerin 42 milyar 927 milyon lira altın mevduatı olduğu bildirildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; Türkiye’de bankalarda yılın altı aylık döneminde biriken altın mevduatı yüzde 55.3 arttı ve 699 milyar 980 milyon lira seviyesine yükseldi.
Altın mevduatında lider il İstanbul olurken ikinci sırada 77 milyar 252 milyon lira ile Ankara oldu. Ankara’yı 42 milyar 927 milyon lira ile İzmir, 24 milyar lirayla Bursa, 22 milyar 282 milyon lira ile de Antalya izledi. Altın mevduatının en düşük olduğu iller ise 301 milyon lira Ardahan, 370 milyon lira ile Bayburt, 375 milyon lira ile Kilis oldu.
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