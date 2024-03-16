Kartlı işlem adetleri 324 milyonu aştı... Tarihi zirvede

Banka kartı ve kredi kartı işlem adetleri 8 Mart haftasında; 324 milyonu aştı ve aralık ayının son haftasındaki son rekorunu geçerek tarihi zirvesine yükseldi. Verilere göre en yoğun işlem yapılan segment 111 milyon adetle market ve alışveriş merkezleri oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 09:21
Kartlı işlem adetleri 324 milyonu aştı... Tarihi zirvede
Abone Ol google-news

Merkez Bankası verilerine göre banka kartı ve kredi kartı işlem adetleri 8 Mart haftasında; 324 milyonu aştı ve aralık ayının son haftasındaki son rekorunu geçerek tarihi zirvesine yükseldi.

Verilere göre en yoğun işlem yapılan segment 111 milyon adetle market ve alışveriş merkezleri oldu. Son rekor yılbaşından önce geleneksel olarak alışveriş haftası olan 29 Aralık haftasında kaydedilmişti.

Harcama tutarlarında da yüksek seviyenin devam ettiği görüldü. Banka ve kredi kartı harcamaları 251,9 milyar TL oldu. Bir önceki hafta kartlı harcamalarda 262,6 milyar TL ile rekor kaydedilmişti.

NAKİT AVANSA SINIR GELDİ

Kredi ve kredi kartlarına yönelik adımların atılması bir süredir bekleniyordu.

Bankalar, hafta içi nakit avansa taksit sınırı getirerek ilk adımı resmen atmış oldu. Taksit sınırı 12'den 3'e indirilirken, nakit avansta limit oranları düşürüldü.

Aynı zamanda kredi faizlerinde de artışa gidildi. Alınan kararlar kart ile taksitli alışverişleri kapsamadı. Kredi kartı ile ilgili düzenlemelerin nisan ayından sonra gelmesi bekleniyor.


banka haberleri bankalar haberleri kredi kartı haberleri

İlgili Haberler

Prof. Dr. Hakan Kara'dan kredi kartı açıklaması: 'Kolay olmayacak'

Prof. Dr. Hakan Kara'dan kredi kartı açıklaması: 'Kolay olmayacak'
TÜRKBESD'ten kredi kartı uyarısı

TÜRKBESD'ten kredi kartı uyarısı
Bankacılık sektöründen çağrı! Kredi kartı sınırlamasına yeni formül

Bankacılık sektöründen çağrı! Kredi kartı sınırlamasına yeni formül
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yenilenmiş MTA diri fay haritası paylaşıldı: İşte bölge bölge altından fay hattı geçen şehirler...

Yenilenmiş MTA diri fay haritası paylaşıldı: İşte bölge bölge altından fay hattı geçen şehirler...
Mansur Yavaş açıkladı: ‘SMA testini yaptırmayana nikâh yok’

Mansur Yavaş açıkladı: ‘SMA testini yaptırmayana nikâh yok’
2 bin 300 kişilik 'çıplak tur': 80 bin TL

2 bin 300 kişilik 'çıplak tur': 80 bin TL
Hayranlarına müjdeli haber… Netflix tarih verdi: ‘Kuş Uçuşu’nun final sezonu geliyor

Hayranlarına müjdeli haber… Netflix tarih verdi: ‘Kuş Uçuşu’nun final sezonu geliyor
İktidara yakın gazete duyurdu... En düşük emekli maaşı için yeni formül: 'Emekli kartı' düzenlemesi

İktidara yakın gazete duyurdu... En düşük emekli maaşı için yeni formül: 'Emekli kartı' düzenlemesi
Sağdıcın düğün konuşması davetlileri şoke etti!

Sağdıcın düğün konuşması davetlileri şoke etti!
Uzmanlar kanıtladı, 'oyun bitti': Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları mı?

Uzmanlar kanıtladı, 'oyun bitti': Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları mı?
Engelli köpeklerin mutluluğu: Varillerden yapılan ‘Tren’le gezinti keyfi’

Engelli köpeklerin mutluluğu: Varillerden yapılan ‘Tren’le gezinti keyfi’