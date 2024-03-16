Kartlı işlem adetleri 324 milyonu aştı... Tarihi zirvede

Yayınlanma: 16.03.2024 - 09:21

Güncelleme: 16.03.2024 - 09:21

Merkez Bankası verilerine göre banka kartı ve kredi kartı işlem adetleri 8 Mart haftasında; 324 milyonu aştı ve aralık ayının son haftasındaki son rekorunu geçerek tarihi zirvesine yükseldi.

Verilere göre en yoğun işlem yapılan segment 111 milyon adetle market ve alışveriş merkezleri oldu. Son rekor yılbaşından önce geleneksel olarak alışveriş haftası olan 29 Aralık haftasında kaydedilmişti.

Harcama tutarlarında da yüksek seviyenin devam ettiği görüldü. Banka ve kredi kartı harcamaları 251,9 milyar TL oldu. Bir önceki hafta kartlı harcamalarda 262,6 milyar TL ile rekor kaydedilmişti.

NAKİT AVANSA SINIR GELDİ

Kredi ve kredi kartlarına yönelik adımların atılması bir süredir bekleniyordu.

Bankalar, hafta içi nakit avansa taksit sınırı getirerek ilk adımı resmen atmış oldu. Taksit sınırı 12'den 3'e indirilirken, nakit avansta limit oranları düşürüldü.

Aynı zamanda kredi faizlerinde de artışa gidildi. Alınan kararlar kart ile taksitli alışverişleri kapsamadı. Kredi kartı ile ilgili düzenlemelerin nisan ayından sonra gelmesi bekleniyor.