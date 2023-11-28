Kasko kapsamında, yılın ilk 9 ayında dosya başına tazminat yüzde 111 arttı: Ortalama 23 bin lira

Yayınlanma: 28.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.11.2023 - 04:00

Kasko sigortası, sigortalı araç sayısındaki düşüklük nedeniyle her zaman gündemde yer alıyor. Üstelik bu durum son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon, maliyet ve varlık değeri artışları nedeniyle daha da önemli hale geldi. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yılın ilk 9 ayıyla ilgili yayımladığı “Motorlu Taşıtlar Sigortası İstatistikleri” de bunu daha görünür hale getiriyor.

OTOMOBİL İLK SIRADA

TSB’nin verilerine göre yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla tazminata konu dosya sayısı yüzde 18.2 düşüşle 977 bin 367 adede inse de bunlar için yapılan tazminat ödemesi tutarı yüzde 72.7 artışla 22 milyar 450 milyon liraya ulaştı. Daha da önemlisi dosya başına ortalama ödeme yüzde 111.1 artışla 22 bin 970 liraya yükseldi.

Bu sonuçların detaylarına bakıldığında en büyük ödeme 15.1 milyar lira ile 707 bin 540 adet dosyayla otomobiller için yapıldı. Tutar yüzde 69.4 artarken dosya sayısı yüzde 17.6 azaldı. Otomobillerde ortalama ödeme ise 10 bin 409 liradan 21 bin 384 liraya çıktı. İkinci sırada 149 bin 160 dosya ve 2.4 milyar lirayla kamyonet bulunuyor. Bu tür araçlarda ortalama ödeme 7 bin 709 liradan 16 bin 323 liraya çıktı. Dosya başına en yüksek ortalama ödeme ise 35 bin 367 liradan 75 bin 753 liraya yükselen römorklarda hesaplandı. Taksiler için ortalama ödeme de 8 bin 501 liradan 16 bin 598 liraya çıktı.

PRİM ÜRETİMİNDE ARTIŞ YÜZDE 103

TSB’nin yılın ilk 10 ayıyla ilgili verileri, kaskoda önemli bir prim artışına işaret ediyor. Ocak-Ekim 2023’te geçen yılın aynı dönemine kıyasla prim üretimi yüzde 103.4 artarak 64.9 milyar liraya ulaştı. Sadece Ekim 2023’te ise prim üretimi Ekim 2022’ye kıyasla yüzde 59.5 artarak 7.7 milyar lirayı aştı. Öte yandan yine ilk 10 ayda kasko sigortası kapsamındaki teminat adedi 7 milyon 43 bin 798 oldu. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 6 milyon 549 bin 871’di.

‘EKSPERTİZE GİREN HER 10 ARAÇTAN ÜÇÜ BAKIMSIZ’

Pilot Garage Otomotiv Genel Koordinatörü Cihan Emre, son 13 yılda 15 milyondan fazla aracı incelemeye aldıklarını belirterek her 10 araçtan üçünün bakımsız olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Periyodik bakım dışında özellikle yürüyen aksamın ihmal edildiğini, ağır bakımların birçok araçta es geçilmesi sebebiyle büyük masraflara kapı açtığını aktaran Emre, “28 milyonluk araç parkı ortalama yaşının 15’e yaklaştığını da göz önünde bulundurduğumuzda bakım ihtiyacının ne denli önemli olduğu ortaya çıkıyor” dedi.

‘SİGORTACILIK DENEYİM GEREKTİREN İTİBARLI MESLEK’

AXA Sigorta, Marmara, Kadıköy, Orta Anadolu, İstanbul, Akdeniz, Karadeniz, Bakırköy, Güney Anadolu ve Ege Bölge acenteleriyle bir araya geldiği bir etkinlik serisi düzenlendi. Burada konuşan AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, sigortacılığın deneyim gerektiren itibarlı bir meslek olduğunun altını çizdi. Toplumun ihtiyacı olduğunda sigortacıların mutlaka el uzatması gerektiğini de vurgulayan Ölken, bu kapsamda Hatay’da inşa edecekleri Büyükdalyan Tüm Kalplerde İlköğretim Okulu’na destek verenlere teşekkür etti.

‘İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM EN ÖNEMLİ GÜCÜMÜZ’

QNB Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve genel müdür Pınar Kuriş, şirketin yeni yapılanmasına ilişkin basın toplantısı düzenleyerek önümüzdeki döneme ilişkin politikalarını “Bugün, Bugünü Yaşa” sloganıyla özetlediler.

Ömer Aras, “İnsan odaklı yaklaşımımız en önemli gücümüz. Bu yaklaşım hem müşterilerimiz hem çalışanlarımız için geçerli” derken Pınar Kuriş, 7 milyonu aşan müşteri tabanına 738 çalışana hizmet verdiklerini belirtti. İlk 9 ayda 3.2 milyar liralık prim ürettiklerini anımsatan Kuriş, 2024 yılına ilişkin hedeflerini şöyle özetledi: “Özellikle geri ödemeli hayat sigortası olan ‘akıllı hayat’ ve tamamlayıcı sağlık sigortasını büyük oranda büyüteceğiz.”

Pınar Kuriş ayrıca, büyümenin temelindeki adımlar arasında dağıtım kanallarına yatırımın ve dijitalleşmenin yer aldığını vurguladı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN YAYGINLAŞMASINA KATKI

Anadolu Sigorta’nın, kasko sigortası kapsamına giren tüm risklere karşı güvence vermenin yanı sıra “elektrik motorlu araç klozu” ile bu tür araçların bataryası için teminat sunmaya başladığı açıklandı. Şarjı biten araçlara sınırsız çekme hizmeti de veriliyor.

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Taylan Matkap şu konulara vurgu yaptı: “Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaştırılmasını destekliyoruz. Geleceğe yönelik sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayarak ve elektrikli araçlara yönelik artan trend doğrultusunda özel teminatlar bulunduran yeni ürünümüzün sektöre örnek olacağını düşünüyoruz. Ayrıca elektrikli araçların ve otonom sürüş teknolojilerinin gelişmesinin, otomobil sigortalarının hizmet dinamiklerini değiştireceğini öngörüyoruz.”

RİSK YÖNETİMİNİN TEMELİNDE ÖNLEM VAR

Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, yılın bitmesine sayılı günler kala bir değerlendirme yaparak oto dışı sigortalarda da önemli hasar artışları olduğunu belirtti.

Coşkun Gölpınar şu noktaya dikkat çekti: “Özellikle endüstriyel tesislerde ve KOBİ’lerde meydana gelen hasarlara baktığımızda risk yönetiminin en önemli kısmının tedbirden geçtiğini görüyoruz. Tesis ve işletme yetkililerinin hasar meydana gelmeden önce kendilerinin alabilecekleri tedbirler büyük önem taşıyor. Sadece sigorta poliçesinin satın alınması ile sorumluluk tamamlanmıyor. Tesislerin kendi içlerinde risk yönetimini yapacak bir birimin olması, gerekli düzeltme ve tedbir çalışmalarının organize edilmesi önleyici bir husus.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

Generali Grup’un yılın ilk 9 ayında özellikle konut ve kaza sigortalarının etkisiyle cirosunu yüzde 4.7 artırarak 60.5 milyar Avro’ya çıkardığı açıklandı. Şirketin özsermayesi de 27.2 milyar Avro’ya yükseldi.

Bupa Acıbadem Sigorta’nın, İstanbul Maratonu’nu Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği adına en çok bağışçıya ulaşan şirket olarak tamamladığı açıklandı. Bu gelirle 40 akülü tekerlekli sandalye tedarik edildi.

BNP Paribas Cardif Türkiye’nin, “Cihaz Koruma Sigortası” ile telefon, tablet, televizyon ve akıllı saat gibi elektronik cihazları koruma altına aldığı, ayrıca kasım alışverişlerinde özel fırsatlar sunduğu açıklandı.

Türkiye Sigorta, 24 Kasım Öğretmenler Günü için kampanya başlattı. “Tamamlayıcı” ve “kapsamlı acil” sağlıkta yüzde 10, “her şeye hazırım ferdi kaza” sigortalarında yüzde 20 indirim uygulanacak. Son gün 15 Aralık.

GÜZELER: ŞİDDETLİ REKABETE DİKKAT

Türkiye’deki sigortacılık faaliyetine Commercial Union Sigorta unvanıyla 1988’de başlayan Unico Sigorta, bugün 240 çalışanı, 1100 acente ve brokeriyle 35. yılını kutluyor.

Bu amaçla bir basın toplantısı düzenleyen Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, yılın ilk 9 ayında elde ettikleri sonuçların istikrarlı büyüdüklerini gösterdiğini söyleyerek “Memleketin sigortası olmak ancak insan odaklı bir yaklaşımla mümkün” dedi.

REASÜRANS MALİYETİ

Güncel konulara ilişkin soruları da yanıtlayan Güzeler, sektörün 2023’teki stres testinden yüzünün akıyla geçtiğini, artık daha iyi günlere kavuşmayı dilediklerini söyledi.

Özellikle deprem nedeniyle kullanılan karşılıkların ve reasürans maliyetlerindeki artışın önümüzdeki dönemde primleri yükseliş yönünde etkileyeceğini vurgulayan Güzeler, ayrıca kaskodaki sorunlara atıf yaptı. “Motor sigortalarında şiddetli bir rekabet başladı” diyen Güzeler, özellikle kaskodaki satışların risk priminin altında olmaya başladığını, 2024’ün ikinci yarısı itibarıyla bu branşta ciddi bir zarar oluşabileceğini kaydetti. Sektörde serbest piyasanın esas olmasını talep eden ve rekabetin fiyattan hizmete kayması gerektiğini söyleyen Güzeler, hayatdışı pazarındaki şirket sayısının da fazla olduğunu kaydetti.

Ender Güzeler ayrıca, şirketinin 2024 yılı prim hedefini 13.5 milyar TL olarak açıkladı.

OTONOM SİSTEMDE GÜVENLİK ÖNE ÇIKTI

Siber güvenlik şirketlerinde ESET, son yıllarda yaşamın bir parçası haline dönüşen otonom araçları mercek altına alarak daha güvenli bir sürüş için öneriler yaptı.

Buna göre öncelikle birey veya işletmelerin sahip olduğu otonom araçların, acil durumlarda bir insan tarafından çalıştırılabilecek kontrollere sahip olması gerektiği vurgulanıyor. Bu kapsamda yapay zekâ otomatik pilotunu devre dışı bırakabilecek yönlendirme, hızlanma ve frenleme mekanizmalarının sağlanması önemli. Çünkü bu özellik hayat kurtarmakla sadece kazaya karışmak arasındaki farkı ortaya koyacak. Ayrıca taksi veya servis hizmeti verecek araçlarda, metro araçlarında kullanılan acil durum imdat ipleri veya düğmelerinden farklı olmayan bir acil durum frenleme sistemi yolcuların erişimine açık olmalı.

‘UZUN VADEDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİMİZ OLACAK!’

Sektörün yeni şirketlerinden olduklarını vurgulayan ve “Değişimin Kendisi Ol” mottosuyla hareket edeceklerini ifade eden Emaa Sigorta Genel Müdürü Özgür Öntürk, “2024 yılında teşkilatlanmamızı tamamlayıp acentelerimizle birlikte mevcut üretimimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Tüm faaliyetlerimizde devamlı olarak insan kaynağına, yenilikçi projelere yatırım yapma stratejimizi koruyacağız” dedi. Ödenmiş sermayelerinin 450 milyon lira olduğunu da anımsatan Öntürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sektöre değer katma amacındayız, agresif bir büyüme stratejisinden ziyade uzun vadede sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme stratejisini benimsiyoruz. Bu süreçte risk/getiri dengesini devamlı olarak optimal tutma gayreti içerisinde olacağımızı özellikle belirtmek isterim.”

Bu yıl ilk 9 aylık prim üretimlerinin 1.2 milyar lira olduğunu da anımsatan Öntürk, ayrıca sektöre yatırımcı ilgisinin devam edeceğini söyledi.

‘SİGORTALILAR VERİLERİ DAHA KOLAY ANALİZ EDEBİLİYOR’

Monopoli Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bonofiyel, internetin gücünden yararlanarak, acentelerin de hedef kitlelerine daha geniş bir alanda ulaşabileceğini söyledi.

Bonofiyel şu yorumu yaptı: “Sigortacılığın poliçeleşme, hasar ve müşteri ilişkileri süreçleri baştan sona dönüşüyor. Müşteri, teminat verilen öğe ve riziko hakkındaki tüm verileri dijitalleştiğinde daha kolay analiz edebiliyor ve tabii daha kolay saklayabiliyor. Bunu sağlayabilen şirketler avantajlı olacak ve ayrışma fırsatı yakalayacak.”