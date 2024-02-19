Katar zirve yaptı: Borsa İstanbul'da en yüksek portföy değerine sahip ülke oldu!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 19.02.2024 - 03:47

AKP’nin ciddi umut bağladığı ve ardı ardına ziyaretler yaptığı Körfez ülkeleri Türkiye’ye sıcak paradan kazanmaya geliyor.

Katar’daki yerleşik yatırımcılar Borsa İstanbul’daki toplam yabancı yatırımlarının yüzde 32’sine sahip oldu. Katar böylece Borsa İstanbul’da Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’yi tahtından ederek bir yıl aradan sonra ikinci defa zirveye oturdu. Katar, 2022’de Borsa İstanbul’da portföy değeri bakımında üçüncü sırada yer alıyordu. 2023 yılı aralık ayı itibarıyla Katar’ın toplam portföy değeri içerisindeki payı 2022 yılının aynı dönemine göre 20 puan arttı. Portföy değeri büyüklüğünde Katar’ı yüzde 25’lik payla ABD izledi. 2023 yılı aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre Birleşik Krallık’ın toplam portföy içerisindeki payı yıllık bazda 4 puan gerilerken ABD’nin payı 10 puan geriledi. Bu dönemde ABD ve Birleşik Krallık’ın portföy değerlerinde yıllık bazda sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 11 azalma görülürken, Katar’ın portföy değerinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 235 artış gözlendi.

Yatırımcı İlişkileri Derneği’nin (TÜYİD) 2023 yılı sonuna ilişkin hazırladığı Borsa Trendleri Raporu’na göre, 2019 sonunda portföy değeri bakımında Borsa İstanbul’da dördüncü sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ise yatırımlarıyla 2023 sonunda ilk 15 ülke arasında yer almaması ise dikkat çekti.

SİYASİ İLİŞKİLER ŞEKİLLENDİRİYOR

Ekonomist Arda Tunca, “Son dönemlerde Türkiye yabancı sermayeyi çok sınırlı şekilde ülkeye çekebiliyor. Ama Katar ya da Körfez sermayesi dediğimizde aklımıza olur olmaz siyasi ilişkilerin tetiklediği ve şekillendirdiği birtakım para girişleri mi var diye düşündürüyor. Çünkü şu anda Türkiye kendi yerli tasarruf sahibine bile pozitif reel faiz sunamazken yabancılar Türkiye’ye hangi motivasyonla geliyorlar?” diye konuştu. Şu anda yaklaşık 220 Katarlı şirket Türkiye’de projeler yapıyor. Katar’ın Türkiye’deki yatırımları 20 milyar dolar civarında.

YÜZDE 99.6’SI YERLİ

Borsa Trendleri Raporuna göre 2023 Aralık sonu itibarıyla Borsa İstanbul’daki 7 milyon 615 bin yatırımcının yüzde 99.6’sı yerli yatırımcılardan oluşuyor.

BIST 100’ün piyasa değeri içindeki yabancı payı geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan yükselerek yüzde 31’den yüzde 35’e yükseldi. Endeks bazında yabancıların portföy değerlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimlerine bakıldığında tüm endekslerde artış görülürken en yüksek artış yüzde 99 artışla BIST Ticaret endeksinde, ikinci en yüksek artış ise yüzde 96 ile BIST Banka endeksinde gözlendi. Bu dönemde BIST Mali endeksi ise yıllık yüzde 76 artış ile yabancı yatırımcıların portföylerini en çok artırdığı endeksler arasında üçüncü sırada yer aldı.