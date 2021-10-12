TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sunumunda çarpıcı 128 milyar dolar detayı

12 Ekim 2021 Salı, 11:52

Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün bir sunum yaptı, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, toplantı ile ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Kuşoğlu, paylaşımında şunları kaydetti: