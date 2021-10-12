TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sunumunda çarpıcı 128 milyar dolar detayı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM'de yaptığı sunum ile ilgili bilgi veren Plan ve Bütçe Komisyonu'nun CHP'li üyesi Bülent Kuşoğlu, rezervler ve tartışma konusu olan 128 milyar dolar hakkında çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2021 Salı, 11:52
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sunumunda çarpıcı 128 milyar dolar detayı
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Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün bir sunum yaptı, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, toplantı ile ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Kuşoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dün Merkez Bankası Başkanı, sorularım üzerine 128 milyar dolar için denetime gerek görmediğini, enflasyonun düşüş yönlü olduğunu, İstanbul’a taşınılacağını, atamaların liyakate göre yapıldığını, rezervlerin 123 milyar dolar olduğunu söyledi. Rezervler yeterliyse neden TL’nin kaybına seyirci kaldıklarını açıklamadı."


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