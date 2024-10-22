Kayıt dışı istihdam oranı yeniden artışa geçti: Sigortasızlar cenneti

Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:39

Güncelleme: 22.10.2024 - 17:39

2025 Bütçesi verilerine göre, geçen yıl yüzde 26.1 olan oran bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 26.3 olarak gerçekleşti. Bütçeyle birlikte sunulan Yıllık Ekonomik Rapor’da, önemli sosyoekonomik sorunlardan biri olan kayıt dışı istihdamda düşüş eğiliminin devam ettiği savunuldu. Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranının 2010-2023 yılları arasında yüzde 43.3’ten yüzde 26.1’e gerilediği belirtildi.

Raporda, “Bu dönemde kayıt dışı istihdam oranında önemli düşüşler görülmekle birlikte kayıt dışı istihdamı azaltma ihtiyacı sürmektedir. Söz konusu oran 2024 yılı ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 26.3 olarak gerçekleşmiştir” denildi. Kayıt dışı istihdamın nedeni olarak ise tarım sektörü gösterildi. Tarım sektörünün, kayıt dışı istihdam oranları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğuna işaret edilen raporda, “2024 yılı ikinci çeyreği itibarıyla kayıt dışı istihdam tarım sektöründe yüzde 81.2 iken tarım dışı sektörlerde yüzde 16.6’dır. İstihdam teşvikleri, veri analizine dayalı denetim faaliyetleri ve işgücünün niteliğini artırmaya yönelik uygulanan tedbirlerin etkisiyle kayıt dışı istihdamda önümüzdeki dönemde iyileşme beklenmektedir” ifadeleri yer aldı