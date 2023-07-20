Kayseri'de toplu taşımaya zam yapıldı

Yayınlanma: 20.07.2023 - 11:22

Güncelleme: 20.07.2023 - 11:22

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nden (UKOME) yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplu taşıma ücret tarifesi yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre oluşan ücret tarifeleri şöyle belirlendi:

"Tam bilet: 11,50 TL, indirimli bilet: 6,25 TL, aylık abonman kartlardan 150 biniş abonman tam kartı 1 binişi 3.26 TL’ye gelecek şekilde 490 TL, 150 biniş abonman indirimli ise 1 binişi 1.16 TL’ye gelecek şekilde 175 TL."

Açıklamada, toplu ulaşım kullanıcıları için 30 biniş kredili ve 300 TL ücretiyle yeni bir tam abonman kartın kullanıma sunulduğu, 80 dakika içerisinde 2 ücretsiz aktarma uygulamasına ise aynen devam edileceği belirtildi.

İlçe toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği güncel tarifenin 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı kaydedildi.