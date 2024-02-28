Koli zamlı, ürün az

Yoksullara destek için satılan ramazan kolilerindeki ürün sayısı ve kalitesi düştü, fiyatlar üç yılda yüzde 220 arttı. Tüketici dernekleri “Fiyatlarda asıl artış seçimden sonra” dedi.

Ali Can Polat
Yayınlanma: 28.02.2024 - 04:00
Koli zamlı, ürün az
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Türkiye’de resmi yüzde 64.8, hissedilen ise yüzde 129 olan enflasyon, çarşı pazarda dengeleri altüst etti. Ürünün fiyatı artarken kalitesinin de düşmesi anlamına gelen multiflasyon yani çoklu enflasyon yaklaşan ramazan öncesi geleneksel hale gelen kolileri de vurdu. İçindeki ürün sayısı 22’den 20’ye düşen, ürün kalitesi de azalan kolilerin fiyatı üç yılda yüzde 220 artarak 449 TL’ye çıktı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, geçen hafta Türkiye’de iki hanelerde gezinen enflasyonu “Türk tipi” olarak yorumlarken piyasada farklı türlerde enflasyon yaşandığını açıkladı. Eğilmez’in sıraladığı türlerden biri ürünün fiyatını artırmadan gramajında yapılan değişikliklerle shrinkflasyon, diğeri ürün fiyatını artırmamak için kalitesininin düşürülmesi olan skimpflasyon, bir diğeri ise fırsatçıların uyguladığı greedflasyondu.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, geçen hafta Türkiye’de iki hanelerde gezinen enflasyonu “Türk tipi” olarak yorumlarken piyasada farklı türlerde enflasyon yaşandığını açıkladı. Eğilmez’in sıraladığı türlerden biri ürünün fiyatını artırmadan gramajında yapılan değişikliklerle shrinkflasyon, diğeri ürün fiyatını artırmamak için kalitesininin düşürülmesi olan skimpflasyon, bir diğeri ise fırsatçıların uyguladığı greedflasyondu.

GÖZ BOYAMA HAREKETİ

Bu zamların seçim öncesi baskılanmış hali olduğunu söyleyen Tüketiciler Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, asıl zamların seçimden sonra geleceğini belirtti. “Ocakta gıda ürünleri yüzde 5-6 arttı diye sevindi insanlar. Oysa hepimiz biliyoruz ki bunlar seçim öncesi baskıyla tutuluyor. Seçimden sonra biz çift haneli aylık artışlar bekliyoruz” dedi. Deniz Ticaret Bakanlığı’nın ramazan öncesi marketlere fiyat denetimi yapmasını ise “O marketlerin maliyetlerini akaryakıtı, elektriği denetleyin önce. Seçim öncesi göz boyama hareketi bunlar” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki ramazan kolisi fiyatlarını inceledi. Bu yıl ramazan kolisinin 449 TL’ye satıldığını söyleyen Gürer, “2018 yılında ramazan kolisi marketlerde 49 TL’ye satılıyordu. Son üç yılda Tarım Kredi marketlerden ramazan kolisi fiyatları her yıldır artarak satışa sunuluyor. 2022 yılında 169 TL iken 2023 yılında 320 TL ve 2024 yılında da 449 TL’ye çıkmış bulunuyor. Koli içinde et yok, süt yok, peynir yok, zeytin yok. Et ve sütten mamül ürünler içinde yok. Pişirme giderini düşünün” dedi.



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