Kredi kartı borcu olanlar dikkat: Başvurular yarın sona eriyor!

Bankacılık kaynakları, kredi kartı borçlarında yapılandırma başvurularının 10.10.2025 Cuma günü mesai bitiminde sona ereceğini açıkladı. Bu tarihe kadar başvuruda bulunmayanlar, 48 aya kadar taksitli ödeme planından yararlanamayacak.

Yapılandırma kapsamına, hem mevcut kredi kartı borçları hem de daha önce yapılandırılmış borçlar dahil edilecek. Aylık taksitler, kartın asgari ödeme tutarına eklenerek tahsil edilecek.

LİMİT ARTIŞI İÇİN BORÇ ÖDEME ŞARTI

Yeni düzenleme ile kredi kartı limitleri, borcun en az yüzde 50’si ödenmeden artırılamayacak. Bu adımın amacı, borç sarmalını frenlemek ve hanehalkı borçluluğunu azaltmak olarak açıklandı.

Bankacılık kaynaklarına göre, son aylarda kredi kartı kullanımı rekor seviyelere ulaşırken hanehalkı borçlanma oranı yükseldi. Uzmanlar, özellikle düşük gelirli vatandaşların sadece asgari ödemeyle borç döngüsünden çıkamadığına dikkat çekiyor.

BANKALAR FAİZ SABİTLEME VE EK TEMİNAT SUNUYOR

Bazı bankalar, 48 aya kadar vadelerde faiz oranlarını sabitleyerek yeni ödeme planları sunarken; borç miktarı yüksek olan müşterilerden ek teminat talep edilebiliyor. Başvuruların en yoğun olduğu iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir olarak kaydedildi.

“YAPILANDIRMA GEÇİCİ NEFES”

Ekonomi uzmanları, yapılandırmanın kısa vadeli rahatlama sağladığını, kalıcı çözüm için tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar, borcun yalnızca ötelenmesinin sorunu çözmediğini, gelir-gider dengesinin yeniden planlanması gerektiğini vurguluyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Vatandaşlar başvurularını bankaların şubelerinden veya dijital kanallardan 10 Ekim mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecek. Yapılandırma onaylandıktan sonra ilk taksit ödemesinin zamanında yapılması büyük önem taşıyor. Ayrıca borcun yarısı ödenmeden yeni kart başvurusu veya limit artışı yapılamayacak.