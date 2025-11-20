Kredi kartı limitleri değişiyor: Tarih belli oldu!

Haziran 2023’te göreve başlayan yeni ekonomi yönetimi, yüksek enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi önlem hayata geçirirken, en dikkat çekici uygulamalardan biri kredi kartlarına yönelik kısıtlamalar oldu.

2024’ün ilk aylarında BDDK, bankalara gönderdiği sözlü talimat ile kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemlerinde vade sayısını 12’den 3’e düşürmüş, kart sahiplerinin toplam limitlerinin en fazla yüzde 25’ini nakit çekebilecek şekilde düzenleme yapmıştı.

BDDK, kredi kartlarından yapılacak nakit avans işlemlerinde tavan tutarı 25 bin TL olarak belirlemiş ve talep enflasyonunu baskılamak amacıyla bu önlemleri yürürlüğe koymuştu. Ancak 2026 itibarıyla bu kurallarda gevşemeye gidilmesi planlanıyor.

KART LİMİTLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Sözcü'den alınan habere göre geçen süreçte TL’de yaşanan değer kaybına rağmen mevcut sınırların korunması, kartlı işlemlerde nakit avans kullanımının azalmasına yol açtı.

Yeni yılda kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemlerinde, mevcut 3 aylık azami vadenin ilk aşamada 6 aya, ilerleyen dönemde ise geçmiş yıllarda olduğu gibi 12 aya yükseltilmesi hedefleniyor.

Ayrıca kartlardan yapılacak nakit çekimlerinde belirlenen 25 bin TL’lik tavanın, mevcut ekonomik koşullar altında yetersiz olduğu tespit edildi. Sektör kaynakları, kartlı işlemlerde kullanılacak nakit tavanının 50 bin TL’ye çıkarılmasının beklendiğini, daha düşük limitli kartlar için ise yüzde 25’lik çekim sınırının artırılabileceğini aktardı.